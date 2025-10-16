“Stop alla farsa. Repubblica Futura danneggia solo l'immagine di San Marino”

L’ennesimo comunicato di Repubblica Futura contro il campione José Altafini rappresenta un tentativo sistematico e premeditato di vilipendio politico ai danni della Repubblica di San Marino, veicolato con calcolata malizia sulla stampa nazionale italiana. È questa la cifra di un’opposizione che, priva di credibilità e di proposte, ha elevato la mistificazione a metodo politico. L’utilizzo ossessivo e strumentale di atti ufficiali – come la delibera di un incarico mai concretizzato e a costo zero per le casse pubbliche – per costruire scandali fittizi e titoli sensazionalistici, è la prova del malanimo che anima RF. Non è la trasparenza il loro obiettivo, ma il sabotaggio dell’immagine internazionale che il Paese ha faticosamente ricostruito dopo il loro disastroso passaggio in Congresso di Stato. È paradossale che proprio coloro che hanno contribuito ai più gravi dissesti finanziari della storia recente della Repubblica, azzerando la credibilità internazionale e accumulando debiti e procedure giudiziarie, oggi pretendano di dare lezioni di buona amministrazione. La delibera su cui RF si accanisce mostra un semplice tetto massimo di spesa, ma soprattutto un esito finale pari a zero euro: nessun pagamento, nessuno spreco, nessuna ombra. Mentre Repubblica Futura costruisce finti scandali, il Governo e la maggioranza continuano a lavorare per rafforzare la credibilità del Paese e per valorizzare – anche attraverso iniziative di respiro internazionale – lo sport sammarinese come strumento di identità e di crescita. Il tempo delle chiacchiere e delle falsità reiterate è terminato. Chi oggi pretende di rappresentare l’alternativa, dopo aver lasciato in eredità solo fallimenti e macerie, dovrebbe almeno avere la decenza istituzionale di non danneggiare l’intera Repubblica per meri fini elettorali.



c.s. Alleanza Riformista









