Stop alla vendita di BSM, San Marino Group: "Chiuderemo e ritireremo tutti i nostri attuali investimenti a San Marino"

27 ott 2025
A sinistra Richard Werner Consigliere CDA San Marino Group, accanto Assen Christov Presidente San Marino Group
In relazione alla chiusura da parte della Banca Centrale di San Marino (BCSM) della procedura di autorizzazione per l'acquisizione della Banca di San Marino (BSM) e alle voci diffuse dai media, desideriamo precisare quanto segue: Il 15.05.2025 abbiamo firmato un contratto per l'acquisto del 51% del capitale sociale totale di BSM per un importo di 36 730 000 euro (un prezzo base di 16 730 000 euro e un successivo aumento di capitale di 20 000 000 euro). Subito dopo, 1.425.000 euro sono stati versati sui conti del venditore e principale azionista di BSM, Ente Cassa di Faetano (ECF), mentre il resto del prezzo base è stato depositato su un conto presso BSM. Per quanto riguarda l'aumento di capitale, sono state fornite una serie di garanzie aggiuntive. L'unica altra offerta per l'acquisto di BSM era a un prezzo significativamente inferiore e senza le garanzie necessarie. Dopo la firma del nostro contratto e l'avvio della procedura di autorizzazione da parte della BCSM, è scoppiato un intenso conflitto tra gli azionisti dell'ECF. Il conflitto verteva sull'ottenimento del controllo dell'operazione, sulla restante partecipazione dell'ECF nella BSM e sugli organi direttivi sia dell'ECF che della BSM. Ciò ha portato alla situazione assurda in cui sono state coinvolte le autorità pubbliche e diverse persone sono state danneggiate. Alla luce di ciò, concordiamo pienamente con la chiusura della procedura di autorizzazione da parte della BCSM, poiché abbiamo sempre evitato di partecipare a conflitti. A seguito della situazione che si è venuta a creare, chiuderemo e ritireremo tutti i nostri attuali investimenti a San Marino. Inoltre, ci asterremo dal dare seguito agli altri investimenti che avevamo in programma a San Marino, che ammontavano a una somma di gran lunga superiore al nostro investimento in BSM. Ci auguriamo che, alla luce di questi sviluppi, gli azionisti di ECF e la direzione di BSM trovino un investitore più accettabile per loro e che offra parametri finanziari migliori, che è ciò che San Marino merita in definitiva. Continuiamo a nutrire i più calorosi sentimenti per San Marino e il suo popolo.

C.s. - San Marino Group





Riproduzione riservata ©

