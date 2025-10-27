Stop alla vendita di BSM, San Marino Group: "Chiuderemo e ritireremo tutti i nostri attuali investimenti a San Marino"

Stop alla vendita di BSM, San Marino Group: "Chiuderemo e ritireremo tutti i nostri attuali investimenti a San Marino".

In relazione alla chiusura da parte della Banca Centrale di San Marino (BCSM) della procedura di autorizzazione per l'acquisizione della Banca di San Marino (BSM) e alle voci diffuse dai media, desideriamo precisare quanto segue: Il 15.05.2025 abbiamo firmato un contratto per l'acquisto del 51% del capitale sociale totale di BSM per un importo di 36 730 000 euro (un prezzo base di 16 730 000 euro e un successivo aumento di capitale di 20 000 000 euro). Subito dopo, 1.425.000 euro sono stati versati sui conti del venditore e principale azionista di BSM, Ente Cassa di Faetano (ECF), mentre il resto del prezzo base è stato depositato su un conto presso BSM. Per quanto riguarda l'aumento di capitale, sono state fornite una serie di garanzie aggiuntive. L'unica altra offerta per l'acquisto di BSM era a un prezzo significativamente inferiore e senza le garanzie necessarie. Dopo la firma del nostro contratto e l'avvio della procedura di autorizzazione da parte della BCSM, è scoppiato un intenso conflitto tra gli azionisti dell'ECF. Il conflitto verteva sull'ottenimento del controllo dell'operazione, sulla restante partecipazione dell'ECF nella BSM e sugli organi direttivi sia dell'ECF che della BSM. Ciò ha portato alla situazione assurda in cui sono state coinvolte le autorità pubbliche e diverse persone sono state danneggiate. Alla luce di ciò, concordiamo pienamente con la chiusura della procedura di autorizzazione da parte della BCSM, poiché abbiamo sempre evitato di partecipare a conflitti. A seguito della situazione che si è venuta a creare, chiuderemo e ritireremo tutti i nostri attuali investimenti a San Marino. Inoltre, ci asterremo dal dare seguito agli altri investimenti che avevamo in programma a San Marino, che ammontavano a una somma di gran lunga superiore al nostro investimento in BSM. Ci auguriamo che, alla luce di questi sviluppi, gli azionisti di ECF e la direzione di BSM trovino un investitore più accettabile per loro e che offra parametri finanziari migliori, che è ciò che San Marino merita in definitiva. Continuiamo a nutrire i più calorosi sentimenti per San Marino e il suo popolo.

C.s. - San Marino Group

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: