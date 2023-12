Store numero cinque per il marchio Marlù in Sicilia

Aperto ieri il Marlù Conca D’oro, presso il Centro Commerciale Conca D'oro di Palermo. Inaugurazione festosa e in clima natalizio: l'apertura infatti parte già con un regalo, il Marlù Day, la promo perfetta per gli acquisti di Natale. In prossimità dello svincolo Tommaso Natale-Mondello della A29, che collega Palermo all’aeroporto, a Trapani e a Mazara del Vallo, il centro commerciale Conca d’Oro è punto nevralgico tra il cuore residenziale della città di Palermo, poco distante dalla località balneare di Mondello. Una vera e propria città nella città che si integra perfettamente nel tessuto urbano e che è diventata, grazie alla sua accessibilità, parte della vita quotidiana di chi abita a Palermo e di chi risiede nelle zone limitrofe. "Anche a Palermo, con questo nuovo store, si rinnova l’offerta di Marlù", ha dichiarato Marta Fabbri, responsabile Corporate Governance di Marlù. “Una così ricca e apprezzata gamma di gioielli prêt-à-porter che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia e che ha la sua forte originalità nella scelta di superare ogni differenza di genere, identità e stile di vita, tutti possono indossarli e dire al mondo, nel quotidiano, chi sono".

