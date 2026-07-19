Storia e amicizia: il Castello di Serravalle e Gradara si stringono in un patto di collaborazione Nella cornice suggestiva della rievocazione storica dell'Assedio di Gradara, le due comunità siglano un accordo che unisce tradizione e futuro. Invito ufficiale per la Festa del Castello di Serravalle del 26 e 27 settembre.

Storia e amicizia: il Castello di Serravalle e Gradara si stringono in un patto di collaborazione.

Sabato 18 luglio, in occasione della spettacolare rievocazione storica dell'Assedio di Gradara, la Giunta di Castello di Serravalle ha ufficialmente siglato un importante Patto di Collaborazione ed Amicizia con il Comune di Gradara . A rappresentare la comunità di Serravalle sono stati il Capitano di Castello, Andrea Crescentini, e il Segretario di Giunta, Emily Lazzari. Per Gradara, hanno apposto le firme il Sindaco Filippo Gasperi e il Vice Thomas Lenti, in una cerimonia che ha unito le due realtà sotto il segno della storia .

Un legame che affonda le radici nella storia

Questo patto rappresenta molto più di un semplice atto formale: è il riconoscimento di un profondo legame storico che accomuna le nostre due comunità. Come le mura di Gradara raccontano l'eroica resistenza del 1446, così il nostro Castello di Serravalle custodisce secoli di vicende che hanno plasmato l'identità del territorio . È dalla consapevolezza di questa eredità condivisa e dalla volontà di tramandarla alle nuove generazioni che nasce questa nuova, solida amicizia.

Un ponte tra due territori

Il Patto di Collaborazione, siglato in un'atmosfera di grande suggestione durante uno degli eventi storici più affascinanti d'Italia, sancisce l'inizio di un percorso comune di scambi culturali e turistici. L'occasione è stata anche propizia per estendere un caloroso invito formale alla comunità di Gradara: il Capitano Crescentini ha invitato il Sindaco Gasperi e il Vice Lenti a partecipare alla Festa del Castello di Serravalle, in programma il 26 e 27 settembre . Un evento che sarà l'occasione perfetta per suggellare questa nuova amicizia e continuare a tessere legami di collaborazione e crescita tra i nostri territori.

DICHIARAZIONI

"È con grande orgoglio che abbiamo sottoscritto questo patto in un luogo così carico di storia come Gradara", ha dichiarato il Capitano di Castello Andrea Crescentini. "Questo accordo è il primo passo di un percorso che porterà le nostre due comunità a collaborare, valorizzando le nostre radici e costruendo insieme un futuro di scambi e crescita reciproca. Vi aspettiamo numerosi a Serravalle il 26 e 27 settembre per continuare a celebrare insieme questa amicizia."

c.s. Giunta di Castello di Serravalle

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