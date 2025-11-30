Storie di coraggio e rinascita: emozioni e ispirazione all’Evolution Forum Day 2025

Storie di coraggio e rinascita: emozioni e ispirazione all’Evolution Forum Day 2025.



1.300 persone all’auditorium di San Patrignano hanno preso parte alla 29^ edizione dell’evento formativo-ispirazionale più importante in Italia. Sul palco con Gianluca Spadoni sette grandi personaggi: “Non basta una vita lunga, serve anche una vita piena”.

“Tutti ci preoccupiamo della vita lunga… Ma a cosa serve vivere 90 anni una vita vuota? Dobbiamo impegnarci affinché la nostra vita sia anche piena, più larga possibile”. Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore con 30 anni di carriera, ha racchiuso in questo concetto il tema della 29^ edizione di Evolution Forum Day, l’evento ispirazionale tra i più importanti in Italia che si è tenuto sabato all’auditorium della comunità di San Patrignano. Davanti ad una platea di circa 1.300 persone, si sono susseguite sul palco importanti personalità dello sport, della cultura e dell’imprenditoria italiana che, intervistate da Spadoni, hanno descritto le proprie storie fatte di successi e soprattutto di sconfitte. Affrontate però con tenacia e consapevolezza dei propri sogni. Un messaggio reso ancora più potente dall’essere dentro una comunità di recupero, dove centinaia di giovani entrano per riprendere in mano la propria vita dopo un momento di buio.

Così Valentina Greggio, la donna più veloce al mondo sugli sci con il record imbattuto dal 2016 di 247 km/h, ha raccontato che nel 2022 stava per abbandonare la sua straordinaria carriera. “Venivo da una stagione difficile, con la mia rivale che continuava a migliorare, mentre io ero ormai giunta a un punto di stallo. A quel punto, se non avessi avuto altri margini di progresso, avrei propeso per il ritiro”. Così Valentina decide di scrivere una email all’ingegner Giampaolo Dallara, titolare dell’omonima società, icona nel mondo delle auto da corsa. Da quella risposta è nata una collaborazione che ha portato la velocista, all’inizio del 2025, ad un nuovo record: essere più veloce anche degli uomini in una gara di Coppa del Mondo di sci di velocità.

Stash, celebre cantante dei The Kolors, ha colpito il pubblico con il suo calore. L’amore per la musica è nato tra le mura domestiche a Caserta, grazie a papà Umberto, musicista, produttore ed insegnante di musica. Da giovanissimo si trasferisce a Milano dove, nel 2009 fonda il gruppo che lo ha portato alla notorietà con la vittoria ad Amici nel 2015. Nel mezzo tanti anni di gavetta con la voglia di sfondare: “In quel periodo siamo arrivati a fare 500 date in 2 anni nei locali. È stato importantissimo perché se non hai vissuto palchi piccoli non puoi capire i palchi grandi” ha detto. Toccante il momento in cui ha mostrato il proprio libro dei desideri, una agendina nera con più di 100 obiettivi che il cantante si è dato negli anni. Il primo e più importante era “fare una famiglia”. Sogno realizzato insieme a Giulia nel 2020.

Cristina Scocchia, CEO di Illycaffè e tra i top manager più importanti in Italia, ha parlato di leadership e di valori in azienda. “La leadership non è potere, è responsabilità” è stata una delle frasi più applaudite. Di qui la scelta di puntare molto su ciò che c’è oltre il fatturato. “I valori vengono prima del valore economico - ha detto, parlando del supporto di Illycaffè in favore delle associazioni ed enti impegnati nella lotta contro i tumori. Significativa anche la riflessione sul gap di genere nei ruoli apicali delle aziende. “In Italia le donne CEO sono il 2,9%. La sfida che noi donne dobbiamo affrontare è quella con la mentalità e lo stereotipo. Su questo occorre lavorare, lamentarsi non è una soluzione”.

Toccante il racconto della coppia di campioni del salto triplo, Fabrizio Donato e Andy Díaz Hernández. Al centro la decisione del giovane atleta di origine cubana di fuggire dal proprio paese di origine per raggiungere il suo sogno: diventare il più forte triplista al mondo. Nell’estate 2021, durante uno scalo a Madrid della nazionale cubana diretta a Tokyo, decide di fuggire. “Neanche la mia famiglia lo sapeva, è stata una scelta tutta mia. Difficile ma che ho preso con convinzione”. Poi la fuga in Italia ed il contatto con Donato, medaglia a Londra 2012 ed oggi suo tecnico. Con il suo aiuto nel 2023 arriva la cittadinanza italiana per meriti sportivi ed inizia la seconda carriera di Diaz. Nel 2024 arriva la medaglia di bronzo alle olimpiadi, poi i titoli europei e mondiali indoor nel 2025.

Incredibile l’energia trasmessa dall’88enne Amalia Ercoli Finzi, una delle più importanti ingegnere aerospaziali italiane e pioniera nel suo campo. Nel ’62 è stata infatti la prima italiana a laurearsi al Politecnico di Milano in ingegneria aeronautica. Nel suo intervento è stato sottolineato il suo ruolo nella missione europea Rosetta, che ha portato per la prima volta una sonda su di una cometa. “Rispetto ai miei tempi le cose sono cambiate - ha detto in riferimento alla presenza delle donne nei corsi universitari scientifici - ma non abbastanza. Il problema è culturale: l’accettazione della società che le donne sono capaci e possono raggiungere i propri sogni”. Senza per forza scegliere tra carriera e famiglia, come dimostra la stessa Ercoli Finzi, madre di 5 figli.

In chiusura Horacio Pagani, fondatore della Pagani Automobili, ha conquistato il pubblico con la storia di grande sognatore. “Sono stato appassionato di auto fin da ragazzino - ha raccontato - e già a 14 anni immaginavo di costruire la mia vettura”. Decisivo per la sua vita è l’incontro con un grande inventore del passato: Leonardo Da Vinci. “È l'ispirazione della mia vita, colui che ha reso grande la parte scientifica della bellezza”. Anche per questo l’unione di scienza e arte è uno dei segreti del successo delle vetture Pagani.

Evolution Forum Day si è concluso con il palazzetto illuminato da oltre mille torce elettriche accese nel buio della sala. “Portiamo là fuori un po’ di luce - ha detto Spadoni - perché ce n’è tanto bisogno”. Già fissato l’appuntamento con la 30esima edizione, il 28 novembre 2026.



Comunicato stampa

Evolution Forum Day 2025

