Storie di leadership: il sammarinese Cristian Ceccoli intervistato dal Nexus Team 27 del Politecnico Milano Il Direttore Generale di NT Capital SG ha raccontato alla prestigiosa School of Management cosa vuol dire per lui essere una guida: “Il leader è il direttore d'orchestra, non è il boss, c'è una differenza sostanziale”.

Il Direttore Generale di Nt Capital SG, Cristian Ceccoli, è stato intervistato da Nexus Team 27 del Politecnico Milano su cosa significhi essere un leader e su quale sia la caratteristica più importante di chi è chiamato a guidare gli altri. L’intervistatrice, una studentessa straniera della prestigiosa School of Management di Milano, lo ha presentato come “l’esempio di qualcuno che possiede le caratteristiche giuste per essere considerato un leader”. “Dal mio punto di vista - ha detto Ceccoli - il leader è colui che ispira gli altri, colui che è capace di guidare lungo un percorso per il raggiungimento di un obiettivo sfidante che singolarmente sarebbe impossibile da raggiungere. Il leader è il direttore d'orchestra, non è il boss, c'è una differenza sostanziale”. Parlando poi dei leader da cui è stato ispirato, Ceccoli ha fatto il nome di Pier Paolo Fabbri, oggi Presidente di Nt Capital Sg. “Fabbri è un banchiere - ha detto Ceccoli - un visionario, un natural born leader, una persona che sa spingere gli altri oltre i loro limiti, sa condurli luogo percorso per raggiungere l’obiettivo”. Ceccoli ha poi spiegato quanto sia importante l’impegno massimo per raggiungere i propri obiettivi: “Il duro lavoro è la precondizioni per raggiungere qualunque risultato. Senza il duro lavoro non si va da nessuna parte, questo deve essere chiaro. Niente può battere la combinazione di perseveranza e di determinazione. Spesso la parola ossessione viene vista con accezione negativa, ma se correttamente ricondotta verso un obiettivo corretto e equilibrato è un altro elemento determinante”. L’intervista integrale è disponibile su Youtube a questo link.

