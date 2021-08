Strage 2 agosto: il Psd e Md si uniscono alle celebrazioni

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico intendono unirsi alle celebrazioni del Due Agosto per l’anniversario del più grave atto terroristico avvenuto nella amica Italia e proprio, non a caso, nell’amata città di Bologna, faro del progressismo politico europeo. Intendono anzitutto ricordare le vittime, unendosi ai loro cari nel ricordo commosso, a partire dal professore sammarinese Pietro Galassi, ‘un figlio di questa terra’, come scrissero i Capitani Reggenti Pietro Chiaruzzi e Primo Marani al Presidente Pertini. Il nome di Pietro Galassi resta inciso sulla lapide nella Casa del Castello di Borgo Maggiore come vittima innocente della violenza neofascista, vigliacca e criminale, partorita dalla destra eversiva di cui i soli tre appartenenti condannati in via definitiva non soddisfano ancora la sete di giustizia per le 85 vittime di quella strage infame. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico fanno perciò proprie le parole di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna: non si attenua il dolore, né il bisogno di piena verità.