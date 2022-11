Strage da Covid19: cosa non ha funzionato. A San Marino un convegno con giuristi, medici e familiari

Rimettere in fila i tasselli della storia, ricostruire le responsabilità, fornire strumenti di lettura di quanto accaduto e apprendere lezioni affinché quello che è successo in Italia nel 2020 con la pandemia da Covid19 non accada mai più: è con questi obiettivi che continuano le iniziative dell’Associazione familiari delle vittime Covid19 “Sereni e sempre uniti” (https://www.familiarivittimecovid19.it) che sabato 12 novembre 2022 porteranno il loro contributo nel contesto del convegno internazionale: “Nuovi orizzonti giurisprudenziali, responsabilità organizzative e politiche vaccinali: nuove interpretazioni o vecchie regole dimenticate?” L’evento a carattere scientifico e giuridico è organizzato dal Cemec, Centro Europeo Medicina delle Catastrofi che ha sede nella Repubblica di San Marino dove si terrà il convengo rivolto a medici, giuristi, infermieri e volontari (info ed iscrizioni: cemec@iss.sm cemec.info@iss.sm tel: 0549-994535/994600). L’appuntamento è per le 9 di sabato 12 novembre presso la Sala Monte (5° piano) dell’Ospedale di Stato. Tra i relatori alcuni giuristi che tratteranno la tematica della pandemia con interventi tecnici volti a illustrare cosa non ha funzionato a livello normativo e cosa va necessariamente migliorato. A portare l’attenzione sulla cronaca di questi giorni in cui molte procure d’Italia stanno archiviando i procedimenti legati alla pandemia sarà Consuelo Locati, del team legale che ha intrapreso la causa civile contro Ministero della Salute e Regione Lombardia: “Dopo due anni e mezzo - dichiara l’avvocata Locati - continuiamo, insieme all’associazione #Sereniesempreuniti, la nostra opera di acquisizione e diffusione di atti che accertano le responsabilità degli enti. Non va mai dimenticato che le istituzioni con i loro atteggiamenti omissivi, hanno contributo a quella che in Italia è stata una vera e propria strage. A San Marino, con il contributo del Generale Pierpaolo Lunelli e del collega Luca Berni, andremo ad analizzare l’impatto dell’assenza del Piano pandemico, fornendo inoltre un documento inedito che illustra la piena consapevolezza del Ministero della Salute su come questa strage si potesse evitare”. “Il convegno - continua il Dottor Emilio Chiodo, Direttore della qualificazione in legislazione sanitaria del Cemec San Marino - vuole aggiungere qualche novità nell'interpretazione di quello che è stato un fenomeno dilaniante e terribile, una catastrofe: l'epidemia da Covid19. Mai come durante l'infezione sono stati ribaltati principi e metodi che sembravano acquisiti. Sarà questa dunque l’occasione per ribadire cosa non ha funzionato anche a livello medico: come il divieto delle autopsie o gli errati protocolli di cura”. “L'Associazione - conclude Cassandra Locati, presidente di #Sereniesempreuniti - è grata per l'interesse dimostrato dagli organizzatori del convegno in un contesto così prestigioso, come dimostra la partecipazione dei nostri associati. Siamo altresì onorati e grati per la decisione di devolvere gli eventuali introiti dell’iniziativa alla nostra Associazione. Questo dimostra il riconoscimento sul territorio del valore della battaglia di verità e giustizia che stiamo portando avanti da oltre due anni e mezzo”.

c.s. associazione dei familiari delle vittime del Covid19 #Sereniesempreuniti

