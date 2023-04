Straordinario successo del 24° festival internazionale della magia

Una edizione epica quella conclusasi domenica scorsa del 24° Festival internazionale della magia di San Marino, evento di tre giorni patrocinato dalla segreteria di stato per il turismo di San Marino e organizzato dall' illusionista Gabriel. La straordinarietà di questa edizione non è avere riempito il teatro Nuovo di Dogana, (cosa abbastanza consueta) ma nell'incremento di partecipanti e di interesse per ogni singolo evento che il festival propone, come ad esempio la scuola di magia gratuita e aperta a tutti del sabato mattina, che ha fatto sold out tanti erano gli aspiranti maghi interessati, bambini e non solo. Grande inoltre la soddisfazione dei maghi partecipanti al congresso che si dicono soddisfatti per le esclusività magiche che vi trovano ma anche per l'ospitalità e calore con cui vengono accolti sia in ambito congressuale che a San Marino in generale. Scoppiettante sotto ogni aspetto il gran gala di sabato 14 aprile al teatro Nuovo condotto da Raul Cremona in gran forma che ha presentato tutti i grandi artisti internazionali colmando gli spazi tra un'esibizione e l'altra con le sue irresistibili gags spalleggiato da Gianluca Beretta noto attore cabarettista milanese. A Raul Cremona è stata inoltre consegnata da Magica Gilly a nome dell'organizzazione del festival una bellissima targa, appositamente creata dalla Gioielleria Arzilli per ringraziarlo della sua presenza costante e l'affetto che nutre nei confronti del festival e di San Marino, un grande valore aggiunto per l'evento e per la Repubblica. Grande la sorpresa di Raul che era convinto di dover assegnare quella targa a qualcuno seduto tra il pubblico mentre al momento di leggere il nome del destinatario ha scoperto con grande sorpresa essere lui stesso !!! Scoppiettante per gli effetti pirotecnici di scintille e fiamme ( a freddo ) e l'esplosione finale di coriandoli che ha decretato la chiusura di una serata che rimarrà piacevolmente impressa nell'animo e mente del pubblico presente e degli artisti che si sono esibiti. Non ci resta che prepararci e segnare già le date sul calendario della prossima 25° edizione in programma dal 15 al 17 marzo !!

cs La responsabile comunicazione Alessandra Massi

