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Straordinario successo per il 27° Festival Mondiale della Magia di San Marino

16 mar 2026
Foto @PietroNissi - Festival Internazionale della Magia, XXVII Edizione - 13/14/15 marzo 2026
Foto @PietroNissi - Festival Internazionale della Magia, XXVII Edizione - 13/14/15 marzo 2026

San Marino ha vissuto tre giorni di autentica meraviglia con il 27° Festival internazionale della Magia, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama magico internazionale. L’edizione 2026 ha registrato un successo straordinario, superando per qualità artistica, partecipazione e attenzione del pubblico tutte le precedenti edizioni. Un risultato che testimonia la crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il mondo dell’illusionismo. Il Gran Gala della Magia, ospitato al Teatro Nuovo, ha fatto registrare il tutto esaurito, con un teatro gremito e un pubblico entusiasta che ha accolto con lunghi applausi gli artisti provenienti da diversi paesi del mondo. Uno spettacolo di altissimo livello che ha unito grande magia, eleganza scenica e momenti di autentico stupore. Durante il festival, il pubblico e i congressisti hanno potuto vivere un programma ricco e articolato: spettacoli, conferenze, incontri con artisti internazionali, presentazioni editoriali e momenti dedicati alla magia da vicino, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente. L’atmosfera che si è respirata a San Marino ha confermato la vocazione internazionale della manifestazione, capace di riunire professionisti, appassionati e curiosi in un contesto culturale unico dove la magia diventa linguaggio universale di meraviglia. «Questa edizione – sottolinea la direzione artistica – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Festival. L’entusiasmo del pubblico, la qualità degli artisti e la partecipazione sempre più ampia ci incoraggiano a guardare al futuro con grande fiducia». Il Festival internazionale della Magia di San Marino continua infatti il suo percorso e guarda già alla prossima edizione. Sono state ufficialmente annunciate le date del 28° Festival internazionale della Magia di San Marino, che si terrà il 12, 13 e 14 marzo 2027. Un nuovo appuntamento con la meraviglia che promette di portare ancora una volta nella Repubblica di San Marino il meglio della magia Mondiale.

C.s. Festival della Magia




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