Strasburgo: Gerardo Giovagnoli, Alice Mina e Nicola Renzi all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

Strasburgo: Gerardo Giovagnoli, Alice Mina e Nicola Renzi all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina e Nicola Renzi, prenderà parte alla III sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 23 al 27 giugno p.v. I lavori di questa sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos, a seguito del quale i membri dell’Assemblea si esprimeranno in merito alle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardo ai Diritti delle donne in Europa e allo stop al genocidio a Gaza, nonché alla necessaria azione immediata da parte del Consiglio d'Europa. Saranno prese in esame altresì richieste di dibattiti su temi di attualità inerenti all’appello per la liberazione di Zurab Japaridze, Nika Melia e di altre persone perseguitate per motivi politici in Georgia, oltre alla questione dei tentativi di indebolire la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e di attaccare l'indipendenza e l'imparzialità della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo attraverso interferenze politiche. In plenaria si discuterà di argomenti quali il Monitoraggio delle elezioni parlamentari in Albania, gli aspetti giuridici e umanitari dell'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, il sostegno ai negoziati politici per imporre lo scambio e il rilascio dei prigionieri di guerra. Si terranno altresì dibattiti incentrati sulla protezione dei diritti umani nello sport e tramite esso, sul Movimento Olimpico e sul mantenimento della pace grazie alla neutralità dello sport, nonché sulla mobilitazione sociale e relativi disordini e reazioni della polizia, così come sulla promozione di una partecipazione inclusiva alla vita parlamentare tra parità di genere, accessibilità e politiche inclusive, oltre che sulle linee guida per una transizione energetica sostenibile e socialmente equa. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti il salvataggio delle vite dei migranti in mare e la tutela dei loro diritti umani, nonché in merito alle sfide e alle esigenze degli attori pubblici e privati coinvolti nella gestione delle migrazioni, oltre al progetto di emendamento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Croazia, Gordan Grlić Radman e il Primo Ministro di Malta Robert Abela, oltre al Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian BORG, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

c.s. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: