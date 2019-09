Strasburgo: la prossima settimana la delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Vanessa D’Ambrosio (Capo delegazione), Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini, prenderà parte all’ultima sessione 2019 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 30 settembre al 4 ottobre prossimi. Interverrà nel corso della sessione il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron che si rivolgerà all’Assemblea rispondendo anche alle domande dei parlamentari. Prenderà altresì la parola per la prima volta in plenaria il nuovo Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejcinovic Buric eletta lo scorso giugno. Tra i temi all’ordine del giorno della corrente sessione figurano quelli sulla protezione degli informatori, su norme comuni per l’istituto dell’Ombudsman, sulla protezione e tutela delle vittime del terrorismo e sulla conservazione del patrimonio culturale ebraico. L’Assemblea discuterà ed esaminerà altresì i rapporti sui rifugiati climatici e sull’emigrazione dei lavoratori nell’Europa orientale, nonché sulla violenza ostetrica e ginecologica. È stata inoltre formalizzata una richiesta per un dibattito urgente sul tema della violazione dei diritti democratici e la repressione delle manifestazioni pacifiche nella Federazione Russa nel contesto delle elezioni del Consiglio comunale di Mosca. Durante la sessione l’Assemblea prenderà in esame anche il rapporto sulle istituzioni democratiche nella Repubblica di Moldova e sul dialogo post- monitoraggio con la Macedonia settentrionale, nonché il rapporto sul contributo della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa per una società più inclusiva, sul cui tema interverrà anche lo stesso Governatore.

c.s. Ufficio Segreteria Istituzionale