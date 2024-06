Strega Tour 2024, i finalisti incontrano il pubblico al Teatro Galli per una grande serata dedicata alla letteratura Giovedì 20 giugno (ore 18,30) la sestina degli autori finalisti presenta al pubblico le opere letterarie in gara

Strega Tour 2024, i finalisti incontrano il pubblico al Teatro Galli per una grande serata dedicata alla letteratura.

I finalisti della LXXVIII edizione del Premio Strega incontreranno il pubblico nella splendida cornice del Teatro Galli. Dopo il grande successo della scorsa edizione torna a Rimini, giovedì 20 giugno (alle ore 18,30, orario anticipato rispetto a quello precedentemente previsto) al Teatro Galli, lo Strega Tour, la serata dedicata alla letteratura in cui approdano a Rimini, grazie alla collaborazione della Biblioteca Gambalunga con la Fondazione Bellonci, i sei finalisti dell’edizione 2024 del prestigioso Premio Strega. Usciti da pochi giorni dalla selezione di Benevento saliranno sul palco del Galli, intervistati da Lia Celi, i finalisti della 78 esima edizione: Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile (Einaudi), Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax), Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori), Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio) e infine Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo). La sestina dei finalisti è il risultato delle preferenze espresse, tra voti singoli e voti collettivi, da 626 votanti su 700 (pari all’89% degli aventi diritto): a quelli dei 400 Amici della domenica si aggiungono come di consueto 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 35 Istituti italiani di cultura all’estero, 30 lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 25 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma. Lo Strega Tour rappresenta un omaggio della Biblioteca al pubblico dei suoi numerosi e appassionati lettori, un evento che arricchisce ulteriormente il già vivace panorama culturale della città confermando l’importanza dei libri e della letteratura, a poche ore dalla conclusione della 17esima edizione del festival Mare di libri e in vista del prossimo grande appuntamento con Biglietti agli amici, Rimini è sempre più Città che legge! Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso alla sala dalle ore 18.

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie degli autori al termine della presentazione. Maggiori informazioni e aggiornamenti su

c.s. Comune di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: