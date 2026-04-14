Studenti dell’Università di San Marino alla scoperta di segreti e strategie del Fellini Museum di Rimini

Gli studenti del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino hanno assistito ieri a una lezione nelle quale il direttore del Fellini Museum di Rimini, Marco Leonetti, ha descritto il percorso che ha portato alla nascita della struttura, la filosofia alla base del progetto, le sue principali caratteristiche e le strategie attraverso le quali si è affermata l’attuale percezione del pubblico e dei visitatori. “Proponendo uno stile onirico e surreale in linea con la poetica del regista, di origini riminesi, il museo si inserisce in una più ampia attività di riqualificazione culturale del capoluogo romagnolo che nell’ambito delle lezioni di Comunicazione e Gestione della Reputazione sto analizzando insieme ai nostri iscritti”, spiega la docente Maria Elena D’Amelio. Di qui il coinvolgimento di Leonetti, che ha curato un approfondimento di tre ore concluso con uno scambio nel quale “ha chiesto alle persone presenti alcune idee per ampliare il numero dei visitatori, specialmente fra i giovani e i residenti nel territorio”. L’iniziativa si è svolta nella sede di contrada Omerelli 20, nel centro storico. Martedì 28 aprile gli spazi universitari di viale Onofri 87 ospiteranno invece quaranta studenti dell’Istituto Professionale di Stato Versari-Marvelli di Cesena: saliranno sul Titano per assistere a una lezione di Comunicazione e Cinema curata dalla professoressa D’Amelio nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura italiano.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino







