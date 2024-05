Studenti statunitensi si formano a San Marino Una MBA della California State University sul Titano per conoscere le peculiarità del sistema economico

Sabato mattina la Repubblica di San Marino ha ospitato, al Centro Congressi Kursaal un gruppo di studenti di una MBA della California State University East Bay guidati dal professore di Management Raj Shea (ex responsabile trasferimento tecnologico di NASA AMES). Il gruppo è formato da 18 studenti e 3 professori in Italia per visitare aziende nei settori IT & Software, Design & Innovation, Construction, Farmaceutica e Biomedicale, Robotica e Automazione e Food Technology e comprende midcareer professionals con esperienza di 10-20 anni, per la maggior parte ingegneri gestionali che provengono dai settori global supply chain management, logistica, healthcare, biomedicale, start-up di bevande, project management, IT, servizi finanziari e scienze ambientale. Per il Segretario di Stato Fabio Righi è stata l’occasione per presentare le scelte fatte in ambito legislativo negli anni della legislatura, le innovazioni portate nell’economia sammarinese e le azioni intraprese per uno sviluppo economico innovativo e in linea con le tendenze globali. La Segreteria di Stato ha presentato una overview dell’economia sammarinese con il Direttore del Dipartimento Economia Massimo Cenci che ha presentato i dati del sistema. E’ poi intervenuto il Dott. John Mazza di AMCHAM mentre l’osservatorio ISERC ha presentato i progetti legati al settore della space-economy. La visita è anche una opportunità di contatto per future collaborazioni, networking con professionisti degli Stati Uniti che potrebbero diventare decision-maker nelle loro imprese o proporre dei modelli di collaborazione su programmi formativi congiunti. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria): “Se istituzioni come questa si interessano a quanto accade a San Marino e ritengono le politiche economiche del Paese degne di essere considerate un case-study significa chiaramente che la direzione intrapresa è quella giusta”.

