Studiare in sicurezza, aumentano le lezioni online dell’Università di San Marino: per l’Alta Formazione nell’ultimo mese quasi 100 ore di didattica

Quasi cento ore di didattica online nell’ultimo mese, con il coinvolgimento di 25 docenti e quasi 70 studenti. È il frutto della riorganizzazione delle lezioni dei programmi di specializzazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino curati dal Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, dall’Istituto Giuridico Sammarinese, dal Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza e dal Centro di Studi Biomedici, che hanno reagito all’emergenza COVID-19 permettendo agli studenti la prosecuzione dei percorsi formativi in sicurezza. Ciò è stato possibile grazie all’impegno messo in campo dallo staff dell’Ateneo per procedere con interventi come la riformulazione dei calendari, la rivisitazione dei regolamenti didattici e la cura di tutorial diretti con i docenti, necessari per illustrare le modalità con cui si sarebbero svolte le lezioni in rete. Il volume dell’impegno, che si affianca a quello messo parallelamente in campo per i corsi di laurea e altri percorsi di specializzazione, che rappresentano settori distinti, è destinato a crescere con l’avvio, nei prossimi giorni, di nuovi approfondimenti che riguarderanno, per esempio, i seminari del Master e del Corso di Alta Formazione in Criminologia e Psichiatria Forense. Nell’ultimo mese, la maggior parte delle lezioni ha riguardato il Master in Medicina Geriatrica, il Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione e la Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le Professioni Giuridiche ed Economiche.