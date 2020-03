Studio99: un portale sull’emergenza Coronavirus

Si chiama coronavirus.studio99.sm ed è un portale online in cui si andranno a raccogliere le principali notizie relative al virus che sta modificando drasticamente, da qualche settimana a questa parte, le nostre abitudini quotidiane. Il progetto è quello di ridurre la diffusione di fake news, che attualmente circolano all’interno di gruppi whatsapp e social network. Per questo la nostra scelta di attingere notizie relative al Covid-19 solamente dalle principali testate giornalistiche italiane, sammarinesi e dal Ministero della Salute Italiano. Ogni 15 minuti verranno scansionati i siti di testate come: Ansa, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore e Rtv San Marino, con lo scopo di fornire notizie relative alla salute, alla politica e all’economia dei nostri Paesi. Un piccolo supporto per riuscire a dare un filtro a chi non riesce a distinguere la veridicità delle informazioni. La piattaforma sarà, inoltre, integrata con un’area riservata in cui verranno inseriti tutti i contatti utili a supporto dei cittadini.

c.s. Studio 99

