Study in Action, la piattaforma e-learning di Confindustria Emilia, introduce la Gamification.

Study in Action si arricchisce di nuovi contenuti. Dal 1° febbraio 2023, infatti, la piattaforma e-learning di Confindustria Emilia ha avviato nuovi corsi progettati con la metodologia della gamification. In particolare, i due percorsi formativi, “Wellbeing: stare bene e lavorare meglio” e “Competenze strategiche: sviluppare la propria professionalità”, si articolano in dieci corsi ciascuno e sono rivolti al benessere e alle competenze strategiche dei collaboratori delle aziende associate. Partecipando al Game dell’Associazione nei tempi definiti, i collaboratori delle imprese associate che completeranno per primi i percorsi formativi si aggiudicheranno una serie di premi messi a disposizione da Confindustria Emilia. L’obiettivo, infatti, è seguire più corsi nel minor tempo possibile e, secondo il meccanismo della gamification, ogni corso completato permette di acquisire 100 punti e un badge da condividere sui propri canali social. I primi 100 utenti che completeranno il numero prestabilito di corsi riceveranno i premi. Promossa da Confindustria Emilia nel 2021, la piattaforma e-learning Study in Action nasce per condividere contenuti formativi, percorsi di re-training delle figure professionali e per accompagnare imprese e lavoratori verso la trasformazione digitale, con l’obiettivo di sviluppare e far crescere la cultura digitale sui territori consentendo una più agile conciliazione dei tempi imprese/formazione/famiglia. Tramite la piattaforma, quindi, gli utenti possono mantenersi aggiornati, migliorare le proprie competenze professionali e studiare in filiera. I corsi di formazione e-learning gratuiti che Study in Action mette a disposizione, consultabili senza vincoli orari, includono contenuti generali suddivisi in aree tematiche, percorsi di re-training rivolti a diversi profili professionali delle filiere produttive, una serie di contenuti formativi condivisi dalle imprese del nostro territorio e, tramite il Language Hub, percorsi disponibili in 12 diverse lingue. La nuova proposta, che mira a supportare l’autoapprendimento e il coinvolgimento delle persone all’interno dell’organizzazione aziendale tramite la gamification, è un esempio che potrà essere ulteriormente sviluppato dalle imprese utenti in funzione delle proprie esigenze formative. Le aziende potranno, infatti, avvalersi delle funzionalità della piattaforma e creare il proprio percorso formativo, condividendo con i dipendenti esclusivamente i corsi di proprio interesse e adottando la metodologia della gamification per incentivare la partecipazione dei corsi. I corsi sono consultabili anche tramite l’App di Study in Action, disponibile per iOS su App Store e per Android su Google Play. Per iscriverti a Study in Action e prendere parte al Game di Confindustria Emilia clicca qui.

