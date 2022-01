Su Usmaradio le lezioni di Storia dell’Università di San Marino fanno segnare oltre 8mila ascolti in un anno Nel 2021 l’emittente dell’Ateneo ha collaborato con il JRC Joint Research Centre della Commissione Europea, Santarcangelo Festival e altre realtà

Le lezioni della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, registrate e diffuse dall’emittente Usmaradio, hanno totalizzato nel 2021 oltre 8mila ascolti. Disponibili come podcast sul web, gli interventi hanno riguardato in particolare gli accademici saliti in cattedra durante gli approfondimenti del dottorato di ricerca in Scienze Storiche, con la recente partecipazione di figure come l’ex premier italiano e presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Fra i più ascoltati, gli storici Luciano Canfora, Franco Cardini e Aldo Schiavone, oltre al filosofo Massimo Cacciari. Le cifre sugli ascolti si sommano alle iniziative che nel 2021 hanno caratterizzato l’emittente diretta da Roberto Paci Dalò sia sul Titano che nel panorama culturale europeo: fra performance telematiche, laboratori e approfondimenti, Usmaradio ha collaborato con realtà come il Joint Research Centre della Commissione Europea e Santarcangelo Festival, oltre ad aver recentemente curato una sessione della Scuola di Radiofonia nella cornice di un corso di drammaturgia tenuto al Teatro Arena del Sole di Bologna, promosso da ERT Emilia Romagna Teatro e rivolto a figure come attori e registi. Rispetto ai progetti in cantiere, sono previste collaborazioni con eccellenze come il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e Moleskine Foundation di Milano, nella cornice delle attività del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design. Conto alla rovescia, inoltre, per l’avvio dell’etichetta Usma Dischi e di un progetto di Residenze per artisti e ricercatori che trascorreranno brevi periodi a Usmaradio, in collaborazione con Giardini Pensili di Rimini, per creare opere radiofoniche e approfondimenti. I podcast di Usmaradio possono essere ascoltati sulle principali piattaforme: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Castbox, PodcastAddict e Podchaser.

c.s. Università di San Marino

