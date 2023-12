Successo del concerto di Natale della Corale di San Marino

Successo del concerto di Natale della Corale di San Marino.

Melodie notissime accanto ad altre meno famose ma non meno belle: il concerto della Corale San Marino “E adesso… Musical” ha infiammato, lo scorso fine settimana, un pubblico caldo ed entusiasta, proponendo brani tratti da grandi musical. Da “Jesus Christ Superstar” a “La Bella e la Bestia”, da “Hair” a “Il Fantasma dell’Opera” a “Fame”, un crescendo di emozioni che ancora una volta ha saputo scaldare le fredde serate invernali confermando l’ensemble guidato dal M° Fausto Giacomini come una delle realtà musicali più importanti del territorio. Coniugato a un’iniziativa di solidarietà – parte del ricavato infatti sarà devoluto all’ASSPIC, Associazione Sammarinese Patologie Invecchiamento Cerebrale – il concerto ha visto la sua perfetta riuscita anche grazie all'Alto Patrocinio della Reggenza (presente allo spettacolo del sabato), al Patrocinio e supporto delle Segreterie di Stato coinvolte ed al sostegno degli sponsor. A coadiuvare la Corale un ormai rodato gruppo di musicisti: Pasquale Montuori, Danilo Bucci, Massimo Marches, Stefano Manoni e Stefano Zambardino, con la partecipazione straordinaria di Nicola Giaquinto, e le voci incredibili ed emozionanti di Valentina Monetta e di Mario Mosca, che hanno costituito il valore aggiunto di un concerto definito, da più di uno spettatore, uno dei migliori offerti dalla Corale San Marino. Domenica pomeriggio, alle 17,00, presso la Chiesa di Montegiardino sarà l’occasione per riascoltare la Corale questa volta in una versione più intima, alle prese con spiritual e brani della tradizione natalizia, accompagnati dal M° Giaquinto al pianoforte. Un altro appuntamento da non mancare.

cs Corale di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: