Successo dell'Evento di Clean-up a Cattolica.

Il Clean-up organizzato da Be Kind sulla spiaggia di Cattolica la scorsa domenica ha superato tutte le aspettative. Grazie alla partecipazione entusiasta della comunità, sono stati raccolti oltre 30 sacchi di rifiuti, contribuendo significativamente alla pulizia e alla tutela dell'ambiente marino. Tra i rifiuti raccolti, si è riscontrata una quantità notevole di reti da allevamento abbandonate, utilizzate per la coltivazione di cozze e vongole. Questi materiali, rappresentano una grave minaccia per la vita marina. Le reti, possono facilmente intrappolare e danneggiare la fauna marina, oltre a degradare l'ecosistema con i loro materiali non biodegradabili. Michael Balleroni, fondatore di Be Kind, ha espresso il suo entusiasmo e gratitudine: "Oggi abbiamo visto l'impegno e la passione della nostra comunità trasformarsi in un'azione concreta per il bene del nostro ambiente marino. Ogni rete raccolta, ogni rifiuto eliminato dalla spiaggia, è un passo verso un futuro più sostenibile. Sono immensamente grato a tutti i partecipanti e alla Fondazione Cetacea per il loro prezioso contributo." Be Kind desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato all'evento, dimostrando che piccole azioni possono avere un grande impatto. La giornata ha segnato un momento significativo nella lotta per la conservazione dell'ambiente e nella diffusione di un messaggio di gentilezza e responsabilità verso il pianeta.

