Successo della commedia "Agenzia matrimoniale" di Stefano Palmucci all'Auditorium Little Tony di Serravalle.



Sabato scorso una serata all’Auditorium Little Tony a Serravalle dove la Compagnia Teatrale LE GIRAFFE di Rimini ha riscosso un ottimo successo con l’esilarante commedia l’“AGENZIA MATRIMONIALE”, tre atti scritti dal sammarinese Stefano Palmucci. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare anche le commedie in lingua italiana che sappiano far ridere con la giusta dose di sottintesi, fraintendimenti, ma che poi la vita ha un destino buono che porta a soluzione anche ciò che poteva sembrare irrimediabilmente perduto, in particolare la stima e la fiducia reciproca in famiglia.

Sabato 1 marzo ore 21 si torna al dialetto, con la Compagnia Dialettale LA BELARIOESA di Bellaria con la commedia “UN GNE’ PIO’AL DONI D’UNA VOLTA” tre atti comici di Mario Bassi, gruppo teatrale che rappresenta a San Marino le sue commedi dal 1990.

L’iniziativa è promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle e dal Centro sociale S. Andrea.

Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 - csandrea@alice.sm

intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)



Comunicato stampa

Centro sociale S. Andrea

