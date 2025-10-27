Successo di Solidarietà e Allegria: Il Torneo di Briscola di Giorgia Boutique Raccoglie Fondi per l'ASDOS



La campagna Ottobre Rosa 2025 promossa da Giorgia Boutique, in qualità di Partner Ufficiale dell'Ottobre Rosa della Repubblica di San Marino, ha raggiunto un altro importante traguardo di sensibilizzazione e raccolta fondi. L'iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e in collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), si è posta l'obiettivo di sostenere l'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno (ASDOS), attraverso eventi che uniscono la promozione del benessere e l'impegno sociale.

Il quinto appuntamento, svoltosi ieri, Domenica 26 Ottobre, ha visto la Terrazza Giorgia Boutique trasformarsi in una vivace sala da gioco per l'atteso Torneo di Briscola Solidale.

L'invito a partecipare numerosi con lo spirito di sostenere la prevenzione è stato accolto da una folla entusiasta. Come testimoniano le immagini, tantissime persone hanno riempito la location, creando un'atmosfera di grande energia e divertimento. La competizione è stata agguerrita e combattuta fino all'ultima carta, ma sempre all'insegna della sportività e della solidarietà.

I partecipanti, professionisti del gioco o semplici amatori, si sono sfidati per i numerosi premi di valore messi in palio, dimostrando che la Briscola è un modo eccellente per unire la comunità: senza distinzioni di età, tutti insieme con l'unico scopo di sostenere la prevenzione e l'ASDOS.

Un risultato così caloroso e partecipato non sarebbe stato possibile senza l'impegno e la generosità di diverse attività economiche che hanno voluto affiancare Giorgia Boutique in questa giornata.

Si ringraziano sentitamente per il prezioso sostegno fornito:

Acqua Lauretana

La Sociale San Marino

Omeofarma

L'Artistica

Erboristeria Ke Natura

Parrucchiere Alessio Style 2

Draft

Grand Hotel San Marino

Original Race

La quota di iscrizione interamente devoluta all'ASDOS, insieme al ricavato degli altri eventi di Ottobre Rosa, rappresenta un contributo concreto per l'Associazione sammarinese.

Giorgia Boutique si impegna a essere un punto di riferimento per la comunità, non solo nel settore della moda, ma anche in quello cruciale della responsabilità sociale d'impresa sammarinese, dimostrando che l'attenzione al benessere e al territorio può camminare di pari passo con l'attività commerciale.



