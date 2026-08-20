Successo per Donna Felicissima Dance 2026

Successo per Donna Felicissima Dance 2026.

Provate a chiudere gli occhi, a rileggere con i Vostri ricordi i tempi in cui si andava a ballare poco dopo cena e ripensate ai brani che vi hanno anche fatto innamorare...ecco ora apriteli e vi troverete immersi nell’atmosfera degli anni '70, '80 e '90. Questo è ciò che è successo a chi ha scelto di passare la calda serata estiva del 14 agosto in Via Donna Felicissima a San Marino Città. I Dj storici dell’Hollywood Club, Yuma & Zyba, hanno riportato indietro l’orologio dei ricordi nell’appuntamento danzante di Via Donna Felicissima giunto alla quindicesima edizione e diventato ormai un ritrovo irrinunciabile per chi ha amato e ancora ama la Disco Music. Un evento semplice ma fortemente voluto dai due Dj che ha trovato, come sempre, la massima collaborazione della Segreteria di Stato al Turismo e dell’Ufficio del Turismo, ai quali va il nostro sentito ringraziamento. Mantenere vivo il ricordo dei tempi in cui la Disco Music ha cambiato le notti di quei giovani, ormai adulti, è sempre un bel salto nel passato; sonorità senza tempo e originali che hanno segnato un’epoca a San Marino quando l’Hollywood Club era il locale di riferimento anche per i primi “pendolari” delle notti in Riviera Romagnola. La colonna sonora del 14 agosto ha avuto inizio con George McCrea e la sua intramontabile “Rock your baby” per toccare poi anche le hit degli anni '80 e '90, anche se comprimere 30 anni di musica in 3 ore, non ci ha consentito di farVi riascoltare tutto; la sequenza totalmente live, come si faceva all’epoca, ha però coinvolto i presenti sia residenti che turisti accorsi in Via Donna Felicissima anche in questa edizione e la domanda alla fine era: quando fate un’altra serata? Grazie ai tanti che ci hanno scelto e a presto allora....

C.s. - Dj Yuma & Zyba

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