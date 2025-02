Successo per il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: terza replica da tutto esaurito

Mercoledì 26 febbraio u.s., la Compagnia Storica “Piccolo Teatro Arnaldo Martelli” ha replicato nel Teatro Titano la commedia di Dino Di Gennaro “Set, quatorg, vintoun e vintot”. Si è trattato della terza rappresentazione dal 5 febbraio ad oggi e anche nella circostanza il teatro ha fatto registrare il tutto esaurito. Il pubblico si è dimostrato particolarmente ricettivo, la qual cosa si è rivelata quale ingrediente necessario per stimolare al meglio gli attori, i quali si sono dimostrati padroni delle rispettive parti. Molte le risate e gli applausi, segno che l’antica tradizione teatrale sammarinese, di cui il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ne è degno custode, continua di generazione in generazione e non dimostra i segni del tempo. Attori ormai esperti, altri che stanno crescendo di anno in anno e nuove leve, si sono mescolate lungo l’arco dell’azione scenica sempre frizzante e piena di equivoci e colpi di scena. Il P.T.A.M. ringrazia tutti coloro i quali hanno voluto presenziare allo spettacolo in queste tre giornate e dà appuntamento agli appassionati per il giorno di Martedì 18 marzo p.v. presso il Teatro Nuovo di Dogana per l’ultima replica in calendario.

c.s. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

