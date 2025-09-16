Successo per la 35° edizione del Palio di Don Bosco

Quest’anno il tradizionale “Palio Don Bosco” ha spento 35 candeline e lo ha fatto in grande stile. Una piazza gremita di persone ha guardato entusiasta la competizione tra le sei frazioni del Castello di Borgo Maggiore (Borgo, Ventoso, Valdragone, San Giovanni, Ca’ Rigo e Cailungo), emozionandosi a vedere tanti giovani giocare e sfidarsi in giochi goliardici, tra corse, sorrisi ed allegria. E’ in questo modo che, la parrocchia di Borgo, onora San Giovanni Bosco: aggregando i giovani in un clima di sfida fraterna e condivisione, specchio di una vita bella, che va vissuta con allegria, nonostante le differenze e le fatiche, proprio come ci insegna il Vangelo. Dopo la messa in piazza del mattino, il pranzo comunitario e la benedizione delle squadre, nel pomeriggio, sono iniziati I giochi ambientati a tema “Kong Fu Panda”, con le immancabili caratelle sfreccianti per le vie del centro, lo scivolo saponato, i trampoli ed il temutissimo “palo della cuccagna”, che ha fatto rimanere tutti con il fiato sospeso ed il naso all’insù. Per il secondo anno di fila, la frazione di Borgo ha conquistato il gradino più alto del podio, guadagnandosi la coppa, seguita a ruota da Ventoso (2° posto), Ca’ Rigo (3° posto) e poi Cailungo, San Giovanni e Valdragone. Grazie a tutta l’organizzazione del Palio e a tutta la Parrocchia di Borgo Maggiore per il prezioso lavoro e per regalarci questa caratteristica occasione per stare insieme, in maniera semplice e genuina. Appuntamento alla prossima edizione: 13 Settembre 2026, Piazza Grande di Borgo Maggiore.

