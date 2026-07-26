Successo per la prima di Alba sul Monte... in Concerto

Da diciotto anni, con una continuità tanto naturale quanto straordinaria, Alba sul Monte… in Concerto rinnova un piccolo rito collettivo. Quando gran parte della città dorme ancora, un piccolo popolo imposta la sveglia alle 4.30, prepara una giacca – anche nelle mattine più torride – e raggiunge gli Orti dell'Arciprete per assistere a un concerto mentre il sole sorge sul Monte Titano. Un'abitudine che sfida il sonno, il caldo, il vento e perfino la pioggia, ma che continua ad attrarre un pubblico fedele e sempre curioso. È un pubblico speciale, fatto di persone che hanno imparato ad associare la musica all'alba, al silenzio della città che si risveglia, ai primi colori del cielo e alla bellezza di uno dei panorami più suggestivi di San Marino. Un'esperienza che, prima ancora di essere un concerto, è un modo diverso di vivere la cultura. Il concerto di domenica 26 luglio, primo appuntamento dell'edizione 2026, ha confermato tutto questo. Nonostante un cielo incerto che minacciava pioggia – arrivata puntualmente pochi minuti dopo la conclusione dell'evento – circa novanta persone hanno raggiunto gli Orti dell'Arciprete per assistere a Locura Flamenca, il coinvolgente concerto di Riccardo Ascani e Roberto Ippoliti. I due musicisti romani hanno acceso il mattino sammarinese con il ritmo, la passione e il virtuosismo del flamenco, trasformando il palcoscenico naturale degli Orti dell'Arciprete in uno spazio dove, per un'ora, sembrava soffiare il vento dell'Andalusia. Un'esibizione intensa, ricca di energia e sfumature, accolta con entusiasmo da un pubblico che, come sempre, ha saputo ascoltare con attenzione e partecipazione. Dietro questo piccolo rito dell'estate sammarinese c'è il lavoro costante della Camerata del Titano, che da quarant’anni costruisce una proposta culturale capace di sorprendere, alternando generi, linguaggi e artisti di alto livello. Lo ha sottolineato anche Riccardo Ascani, ringraziando pubblicamente l'associazione per «la possibilità offerta al pubblico sammarinese di ascoltare tanta bella musica e di incontrare artisti che portano con sé mondi sonori diversi». È proprio questa capacità di coniugare qualità artistica e semplicità dell'esperienza ad aver reso Alba sul Monte… in Concerto un appuntamento ormai identitario dell'estate sammarinese. Qui la musica incontra il paesaggio, il patrimonio storico dialoga con la natura e gli spettatori diventano parte di una piccola comunità che, per qualche ora, condivide emozioni, silenzi e meraviglia. Poi arriva la colazione. Non è l'attrazione principale, né il motivo per cui ci si alza così presto. È semplicemente il gesto che prolunga il concerto, permettendo agli artisti e al pubblico di incontrarsi senza formalità, commentare le emozioni appena vissute e salutare insieme l'inizio della giornata. Il cartellone 2026 prosegue con altri appuntamenti di grande interesse. Domenica 2 agosto sarà protagonista l'ensemble vocale Kima con La voce degli animali: non una rilettura di Nella vecchia fattoria, ma un raffinato viaggio musicale tra composizioni antiche e contemporanee che, attraverso il mondo animale, esplorano sentimenti, caratteri e sfumature dell'animo umano. Un nuovo invito a puntare la sveglia prima dell'alba, lasciarsi sorprendere dalla musica e riscoprire, ancora una volta, quanto possa essere straordinario vivere San Marino quando il giorno deve ancora cominciare.

Comunicato stampa











