Successo per la scuola superiore di magia.

Si è concluso con grande successo il primo ciclo della scuola superiore di magia organizzata dall'associazione arte magica Sammarinese in collaborazione con il Festival Internazionale della magia di San Marino. I corsi tenuti dal maestro Matteo Cucchi e coordinati dal mago Gabriel, si sono tenuti presso la sala della consulta di Cailungo. Visto il successo ed il consenso ricevuto in questa prima fase ci si sta' preparando per un secondo ciclo per il quale ci sono già diverse richieste. Il corsi sono riservati ad un gruppo ristretto che viene selezionato con un test di ammissione, non necessario invece per chi ha già frequentato il corso base. Per info: aamssanmarino@gmail.com

