Successo pesarese per l'evento green Made in San Marino

Successo pesarese per l'evento green Made in San Marino.

È a firma del Green Festival San Marino l'ideazione e l' organizzazione di un workshop e di una mostra di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche rivolte in particolare agli operatori della pesca volto a contrastare l'inquinamento marino. “ Guardiani del Mare . “Sono davvero felice con queste attività di essere un testimonial di una San Marino virtuosa che sta lavorando in maniera seria e strutturale alla transizione ecologica – dice Gabriele Geminiani ideatore dell'iniziativa e Patron del festival sammarinese – e, in questo caso, sono soddisfatto di aver creato un tavolo davvero rappresentativo di tutte le realtà che potrebbero contribuire nella stessa direzione di prevenzione e tutela dell'ecosistema marino, facendole interagire”. Sicuramente un tavolo polifonico e corale con le assessore Maria Rosa Conti per l'Ambiente e Francesca Frenquellucci con delega per le Attività legate alla Pesca , ricercatori universitari, rappresentanti del settore della pesca, associazioni come Greenpeace e Fondazione Cetacea, da cui sono scaturite possibili sinergie sulle problematiche di un mare, come quello adriatico, che accusa un abbassamento del suo stato di salute. Un malessere che i pescatori hanno toccato con mano nel concreto in un calo del pescato, in particolare di alcune specie, come lumachini e triglie, pressoché assenti quest'anno. Fra le cause, uno stato di ipossia delle acque causato dalle mucillagini dello scorso anno, sicuramente collegate ai cambiamenti climatici e al riversamento di sempre maggior inquinamento in mare per l'effetto di lavaggio delle straordinarie pienezze dei fiumi. Poetico e avvolgente il finale con l' associazione "Le voci dei libri" che hanno letto alcuni passaggi salienti dal libro di Sepulveda "Storia di una Balena Bianca raccontata da lei stessa". Parole e suoni di sottofondo che sono arrivati dritti al cuore, come solo l'arte riesce a fare.

c.s. Green Festival San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: