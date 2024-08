Successo Straordinario al SMALF 2024: Giovani Talenti e Grande Pubblico alla 21ª Edizione del San Marino Amicizia Live Festival

San Marino Amicizia Live Festival 2024 Il San Marino Amicizia Live Festival 2024 si è concluso con un successo straordinario, celebrando la sua 21ª edizione nel cuore della Festa dell'Amicizia del PDCS. Con 28 partecipanti in gara e un pubblico caloroso nonostante il meteo avverso, il festival ha visto trionfare la giovane band forlivese Kyanite, vincitrice di un’esperienza di registrazione professionale e altri premi esclusivi. Il festival ha saputo unire artisti di ogni età e provenienza, testimoniando che la vera vittoria è poter condividere la propria musica con il mondo. Trionfo di Musica e Passione nella 21ª Edizione Si è conclusa domenica 18 agosto la 21ª edizione del San Marino Amicizia Live Festival (SMALF) 2024, che ha incantato il pubblico nonostante le previsioni meteo avverse. La serata finale, ospitata dalla storica Festa dell'Amicizia del PDCS, è stata baciata da un cielo terso, regalando un'atmosfera magica ai tanti spettatori presenti. Una Finale Elettrizzante: Otto Artisti in Gara e una Vittoria di Giovani Talenti La competizione finale ha visto salire sul palco otto talentuosi finalisti, tra cui i solisti Paco, Memi, Eric, Micaela, Simon Evans, Lisa Bell, e le band Kyanite e Afterdark. In una serata carica di emozioni, è stata la band forlivese dei Kyanite, composta da i giovanissimi artisti Stefania Moramarco (voce e tastiera), Leandro Bergantino (chitarra elettrica), Filippo Carloni (basso elettrico) e Santo La Vecchia (batteria), a conquistare il titolo di vincitori dello SMALF 2024. La loro energia e passione hanno conquistato il cuore della giuria e del pubblico. Una Giuria d’Eccellenza e un Premio Prestigioso Sul palco per la premiazione, la giuria composta da Barbara Andreini, maestra di canto e cantante delle Citrosodine; Christine Joan, artista, cantante e produttrice musicale; e Andrea Felli, musicista e produttore discografico, è stata affiancata dal patron fondatore del festival, Stefano Piva, e dal direttore artistico e conduttore dell’evento, Giordano Bruno Luisè. I vincitori, i Kyanite, si sono aggiudicati un’esperienza di registrazione professionale presso la sala di registrazione Farmhouse Studio di Andrea Felli, accompagnata da un video di storytelling del backstage della loro esperienza in studio e una consulenza di social media personalizzata offerta da Luisè Social Media, l’agenzia di marketing che cura la comunicazione del festival. Riconoscimenti Speciali: Talento e Diversità Celebrati Oltre al premio principale, la giuria ha voluto riconoscere con un premio speciale Corsaro Handpan, per l'originalità e la profondità della sua performance, e ha assegnato una menzione speciale al gruppo bolognese over 60 dei Cikutas, testimoniando così l'inclusività e la varietà artistica che SMALF 2024 ha saputo esprimere. Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti che, con la loro passione e dedizione, hanno reso il San Marino Amicizia Live Festival 2024 un evento straordinario. Anche se non sono arrivati in finale, i solisti Thomas, Ashley, Samu, Suamy, Baby, Gary Kip, Salvatore Barbari, Alessia Felici, 3VIL, Why Xes, e i gruppi Sabotati Allegri, Rain Taylor Project, Neror, E.M.T., Effigy, Bassavoce, DrugoSaAspettare e Spicy Knots, hanno contribuito in modo unico alla magia del festival. Il loro impegno dimostra che l’essenza di SMALF non risiede solo nel vincere un premio, ma nella possibilità di esibirsi e diffondere la propria musica, creando connessioni autentiche con il pubblico e arricchendo la comunità musicale. Grazie di cuore a tutti voi per aver portato la vostra arte e la vostra energia sul nostro palco! Un Festival Immortalato e Condiviso sui Social Tutte le esibizioni dei tre giorni di festival sono state documentate in video e foto, e saranno presto disponibili sulle pagine social ufficiali del San Marino Amicizia Live Festival su Facebook e Instagram create e gestite dall’agenzia sammarinese Luisè Social Media. Un ringraziamento speciale va al fotografo ufficiale Simone Maria Fiorani, che ha saputo catturare con maestria i momenti più intensi dell’evento. Dietro le Quinte: Un Lavoro di Squadra Esemplare Il successo del festival non sarebbe stato possibile senza il prezioso lavoro del service audio luci sammarinese Cast con lo staff composto da Thomas Siliquini, Luca Brolli e Nicolò Macrelli, che ha gestito con professionalità e dedizione ogni aspetto tecnico, garantendo lo svolgimento dell'evento nonostante le difficoltà meteorologiche. Un ringraziamento di cuore va inoltre a tutti i volontari della Festa dell'Amicizia, che con il loro impegno dietro le quinte hanno reso possibile questa straordinaria edizione del festival. Un Ringraziamento Speciale e un Arrivederci al 2025 Il nostro sentito ringraziamento va al PDCS, che da 21 anni ospita il festival all'interno della Festa dell'Amicizia, agli artisti che con la loro arte hanno riempito il festival di emozioni indimenticabili, e a tutto il pubblico che ha reso speciale questa edizione. Ci diamo appuntamento al SMALF 2025, che come da tradizione si terrà il weekend immediatamente successivo a Ferragosto. Non vediamo l’ora di vivere con voi un’altra straordinaria edizione!

C.s.