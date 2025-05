Successo travolgente per l’apertura del Titanico Jazz Festival: Stochelo Rosenberg incanta San Marino

Il Titanico Jazz Festival accende San Marino con tre giorni di concerti, incontri e grandi protagonisti del jazz internazionale. Un programma che intreccia musica dal vivo, racconti e formazione per un’esperienza immersiva unica. Tra gli ospiti, l’attesissimo Stochelo Rosenberg, Enzo Pietropaoli, Joe Pisto e Fausto Beccalossi. Un festival che celebra il jazz come linguaggio universale capace di emozionare e unire.

Il Titanico Jazz Festival ha debuttato ieri sera con uno spettacolo memorabile al Teatro Titano: protagonista assoluto Stochelo Rosenberg, il leggendario chitarrista manouche, che ha conquistato il pubblico con un’esibizione di altissimo livello affiancato dal virtuoso Paulus Schäfer e dal contrabbassista Daniel Gueli. Il pubblico (per oltre il 40% proveniente da fuori territorio) ha accolto con entusiasmo l’unica data italiana dell’artista, considerato l’erede diretto di Django Reinhardt, capace di incantare con la sua tecnica sopraffina e il suo carisma inconfondibile. L’energia della serata è stata amplificata da un momento speciale: l’ingresso sul palco del Maestro Emanuele Rastelli, direttore artistico del festival e fisarmonicista sammarinese di fama internazionale, che ha suonato insieme al trio regalando al pubblico un’emozionante performance polistrumentale, accolta da una vera e propria standing ovation. “Abbiamo vissuto una serata indimenticabile – ha commentato Rastelli – non solo per la qualità musicale, ma per l’energia e il calore che il pubblico di San Marino ha saputo trasmettere. Questo è lo spirito con cui abbiamo voluto creare il Titanico Jazz Festival: offrire al nostro territorio appuntamenti di eccellenza internazionale e momenti di incontro autentico tra artisti e pubblico.” Il festival prosegue stasera, sabato 10 maggio alle ore 21, con “Chet Baker: una storia da ascoltare”, un concerto narrato dal vivo con protagonisti Enzo Pietropaoli, Max Ionata, Enrico Zanisi e Alessandro Paternesi, per raccontare e suonare il mito del trombettista americano. Domenica 11 maggio, alle 18 il seminario “Oltre la musica: Il Jazz e l’Incontro tra i Generi” e a seguire gran finale alle ore 21 con “Respiro”, il raffinato concerto del duo Joe Pisto e Fausto Beccalossi, che intrecceranno jazz, soul, tango e world music in un viaggio sonoro avvolgente.

