Suggestioni musicali, giochi di luce ed eventi: si accende il Natale.

Si chiama ‘Splendida Misano’ il cartellone di eventi e attrazioni che Misano Adriatico dedica al Natale. A partire da questo sabato e fino al 9 gennaio saranno tanti i momenti, organizzati nel centro e nelle frazioni, volti a creare la magica atmosfera delle feste che lo scorso anno, a causa del Covid, è stato possibile vivere solo in parte. Piazzale Roma sarà il fulcro: dal 4 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 17:00, andranno in scena le suggestioni musicali e luminose di ‘Un mare di stelle’. A queste si sommeranno le emozioni suscitate dal violino di Elisa Semprini e dal sax di Enzo Balestrazzi, che si esibiranno dal vivo tutti i sabati pomeriggio, fino al 1° gennaio. Tra i tanti eventi in calendario si segnalano, in particolare, il Concerto dell’Immacolata a cura del coro filarmonico “Le Voci Liriche”, in programma martedì 7 dicembre alle 21:00 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione, e la tradizionale Cerimonia di fine anno con il saluto del Sindaco alla cittadinanza, in programma sabato 18 dicembre alle ore 16:00 nel Cinema Astra di Via D’Annunzio. Nel giorno dell’Epifania torneranno anche il Bagno in mare della Befana e la Festa della Befana in Piazza della Repubblica. Tanti anche gli eventi dedicati ai più piccoli e quelli che vedranno protagonisti i giovani del Centro Musicale Vivaldi. Tutte le domeniche che precedono il Natale, dalle ore 15:00, in Piazzale Colombo a Portoverde, ci saranno spettacoli, musica e mercatini per lo shopping natalizio. Anche nelle frazioni ci saranno momenti dedicati all’avvicinamento al Natale. Sabato 4 dicembre, a Scacciano, ci sarà l’accensione delle luminarie. A Misano Monte, mercoledì 8 dicembre alle 16:00, l’accensione dell’albero di Natale sarà accompagnata dalla recita dei bambini della scuola materna. Sempre mercoledì 8 dicembre, nel Parco del Sole di Misano Brasile, è in programma l’accensione della stella natalizia (ore 17:00); a Villaggio Argentina ci sarà l’accensione delle luminarie, mentre a Misano Cella verrà acceso l’albero di Natale e ci saranno merenda e laboratori per bambini, a cura del Centro di quartiere. Il calendario completo degli eventi è online sul sito della Fondazione Misano (https://visitmisano.it/natale2021/).

