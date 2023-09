“Sui passi di San Marino”, domani 2 settembre il pellegrinaggio sulle orme del Santo

Si terrà domani 2 settembre il pellegrinaggio “Sui passi di San Marino” organizzato in collaborazione con la Diocesi di San Marino – Montefeltro e la Diocesi di Rimini. Il pellegrinaggio, organizzato il giorno precedente la Festa del Santo Marino 2023 si sviluppa lungo la seconda tappa del Cammino del Santo Marino che, completo, prevede complessivamente 4 tappe. La partenza è prevista per le 10 del 2 settembre da Santo Marino a Poggio Torriana ma è possibile unirsi al pellegrinaggio anche a Gualdicciolo alle 12 o alla Fonte di Acquaviva dove dalle 13.30 è previsto il pranzo. Alle 14.30 la ripartenza verso la Pieve di San Marino dove è previsto l’arrivo per le 18.15 con la benedizione finale con la Reliquia del Santo e l’Indulgenza Plenaria concessa dalla Penitenzeria Apostolica benignamente a tutti i singoli fedeli che hanno partecipato al Pellegrinaggio. Il Pellegrinaggio sarà seguito da un’ambulanza mentre una navetta sarà messa a disposizione dei pellegrini per raggiungere la partenza di Poggio Torriana. La navetta partirà alle 8:30 dal Parcheggio della Baldasserona a Borgo Maggiore.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo