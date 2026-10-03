“Sulle Orme di Roma”: il fascino dell’antichità rivive a San Marino in un grande evento che coinvolge anche le scuole

Il 3 e 4 ottobre il Centro Storico della Repubblica di San Marino si trasforma in un palcoscenico di storia e suggestione con l’iniziativa “Sulle Orme di Roma”, evento gratuito di rievocazione storica, con base a “Campo Bruno Reffi”, organizzato dall’associazione culturale Legio XIII Gemina – Rubico APS realtà che si connota per la fedeltà storica nelle ricostruzioni e per il sapiente approccio divulgativo, e sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo. Due giornate intense, tra accampamenti militari, duelli di gladiatori, danze rituali e attività interattive, invitano i visitatori in un viaggio unico nell’atmosfera dell’antica Roma. Un’esperienza che lega spettacolo, divulgazione ed educazione storica, avvicinando grandi e piccoli alle radici della civiltà romana e al loro legame con San Marino. Grande l’entusiasmo dimostrato da parte delle scuole sammarinesi, questa mattina cinque classi delle Scuole Medie e tre del Liceo hanno partecipato alle visite guidate negli accampamenti, vivendo la storia come protagonisti e spettatori tra le pagine di un suggestivo libro aperto.

Ad aprire la cerimonia inaugurale di questa mattina l’intervento di Alan Gasperoni Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, in evidenza il valore divulgativo e turistico dell’iniziativa: “Un evento che educa divertendo, capace di accendere la curiosità e la memoria collettiva. San Marino si conferma ancora una volta luogo privilegiato per eventi che sanno coniugare rievocazione storica e attrattiva turistica. “Sulle Orme di Roma” non è soltanto un’evocazione spettacolare, ma un’occasione per riaffermare e valorizzare il ruolo della nostra Repubblica come custode di tradizioni e promotrice di esperienze autentiche”.

Presente il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle scuole: “La storia diventa viva quando i ragazzi possono toccarla con mano, esperienze come questa favoriscono l’immersione totale nella memoria di un mondo che ha plasmato la nostra civiltà”.

Tra gli appuntamenti più significativi, il grande spettacolo di rievocazione storica di sabato pomeriggio alle 15.30 e la presentazione domani alla stessa ora, del libro di Gabriele Gandolfi, membro dell’associazione culturale Legio XIII Gemina – Rubico APS e appassionato narratore. Lo spettacolare accampamento, visitato con entusiasmo, questa mattina anche dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, è aperto ai visitatori, oggi sino alle 19.30 e domani dalle 9.30 sino alle 19.30. Ogni gesto, ogni parola, ogni dimostrazione è pensata per restituire la Roma viva e pulsante, quella che non si trova solo nei manuali ma nei racconti e nelle tradizioni, un ponte tra passato e presente, un invito a riconoscere che la storia è radice e linfa. Partecipare significa lasciarsi condurre in un tempo sospeso, all’insegna di un’esperienza che unisce generazioni, ed educa divertendo.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







