“Sulle Orme di Roma”: il fascino dell’antichità rivive sul Monte Titano in un grande evento che coinvolge anche le scuole

Il 3 e 4 ottobre 2026, il Centro Storico della Repubblica di San Marino si vestirà di storia e leggenda. Presso Campo Bruno Reffi, le voci del passato torneranno a risuonare e regalare suggestioni con l’iniziativa “Sulle Orme di Roma”, un evento a ingresso gratuito di rievocazione storica che condurrà i visitatori in un viaggio unico tra accampamenti militari, danze rituali e combattimenti di gladiatori, presentato oggi ufficialmente nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo. Non solo spettacolo, ma anche suggestione, divulgazione ed educazione storica, con l’obiettivo di avvicinare grandi e piccoli alla storia, rendendola viva e palpabile. Un’occasione per riscoprire le radici della civiltà romana e il loro legame con la Repubblica di San Marino, in un contesto che unisce suggestione, conoscenza e partecipazione. Organizzato dall’associazione Legio XIII Gemina – Rubico APS, realtà che si connota per la fedeltà storica nelle ricostruzioni e per l’approccio divulgativo, l’evento offrirà due giornate di immersione totale nell’atmosfera dell’antica Roma, sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 19. Sabato mattina gli accampamenti si apriranno ai ragazzi delle scuole di San Marino, previste numerose visite di diverse classi delle Scuole Medie e Superiori, come pagine di un libro di storia, con tende, armi, corazze, strumenti quotidiani che raccontano la disciplina e la vita dei soldati. I gladiatori, con i loro duelli rituali, impegnati nella rievocazione di un’arte antica, fatta di coraggio e di tecnica. Sarà possibile indossare l’elmo di un legionario, provare il tiro con l’arco, scoprire i giochi che intrattenevano i giovani di duemila anni fa, creando l’immersione totale nella memoria di un mondo che ha plasmato la nostra civiltà. Tra gli appuntamenti da segnalare, nel pomeriggio di sabato alle 15.30 è previsto un grande spettacolo di rievocazione storica e domenica alla stessa ora la presentazione del libro dell’autore Gabriele Gandolfi. Ogni gesto, ogni parola, ogni dimostrazione è pensata per restituire la Roma viva e pulsante, quella che non si trova solo nei manuali ma che pulsa ancora nelle pietre, nei racconti, nelle tradizioni. È un ponte tra passato e presente, un invito a riconoscere che la storia non è polvere, ma radice e linfa. Partecipare significa lasciarsi condurre in un tempo sospeso, all’insegna di un’esperienza che unisce generazioni, che educa divertendo, che accende la curiosità e la memoria.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati: Segretario di Stato per il Turismo San Marino si conferma ancora una volta luogo privilegiato per eventi che sanno coniugare rievocazione storica e attrattiva turistica. “Sulle Orme di Roma” non è soltanto un’evocazione spettacolare, ma un’occasione per riaffermare il ruolo della nostra Repubblica come custode di tradizioni e promotrice di esperienze autentiche. Il Monte Titano, patrimonio mondiale dell’UNESCO, diventa così il ponte ideale tra passato e presente, accogliendo visitatori che desiderano vivere la storia in modo diretto, immersivo e coinvolgente.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







