“Sulle tracce della libertà”: presentato il libro di Elena Carattoni alla Reggenza

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno ricevuto ieri (26 febbraio 2026) in Udienza, l’autrice e insegnante sammarinese Elena Carattoni in occasione della presentazione del libro “Sulle tracce della libertà” edito da Gaby Books, una casa editrice sammarinese nata nel 2013, specializzata in libri per bambini, animata nel suo operato dal desiderio di stimolare fin dai primi anni di vita, il piacere della lettura e l’amore per i libri.

Il testo scritto da Elena Carattoni è sostenuto dal Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Territorio e dalla Segreteria di Stato per il Turismo, si connota come una fiaba itinerante nel cuore dei luoghi più suggestivi e intrisi di significato della Repubblica di San Marino, completo di mappa, adesivi e audiolibro. “Sulle tracce della Libertà” rappresenta un suggestivo innesto tra il racconto, sulla scia della scoperta del bellissimo Centro Storico e il valore della Libertà, fondamento storico e istituzionale dello Stato, proposto non solo come eredità del passato, ma quale valore attuale e dinamico, espressione della sovranità, della neutralità e della capacità di accoglienza che hanno da sempre contraddistinto la storia sammarinese, configurando un modello di democrazia resiliente e profondamente radicato nella propria identità.

Una favola magistralmente narrata e illustrata, pensata in particolare per gli alunni della Scuola Elementare e foriera di una riflessione profonda sul valore identitario fondante la Repubblica di San Marino, un bene prezioso che i cittadini hanno sempre difeso con coraggio, onestà e devozione, un invito alla conoscenza diretta del territorio, che affianca alla lettura l’invito ad un’esperienza di visita e di esplorazione concreta e consapevole dei luoghi descritti.

Al centro del racconto l’avventura di tre bambini che, ispirati da una richiesta dei Capitani Reggenti, partono alla ricerca di una Principessa scomparsa. Lungo il cammino incontrano personaggi curiosi e caratteristici, ognuno custode di un messaggio prezioso legato alle tradizioni più antiche e radicate. La libertà a San Marino non è solo un concetto storico, ma un valore attivo e perpetuo, di uno Stato che ha costruito la sua identità sulla sovranità, la neutralità e la capacità di accoglienza, diventando un modello di democrazia resiliente che si rinnova nel tempo, con radici solide e un messaggio che arriva sino al presente per proporre la sua forza e importanza alle nuove generazioni.

I Capi di Stato hanno espresso tutto il loro apprezzamento per l’ iniziativa nata dal cuore di un’insegnante sammarinese che ha saputo trasformare l’amore per i suoi alunni, presenti all’Udienza, in una storia in grado di parlare a tutti i bambini, sottolineando l’importanza fondamentale della trasmissione di valori identitari fondanti e della divulgazione della conoscenza del territorio ai più piccoli, con l’ausilio di uno strumento e un linguaggio perfettamente adeguato alla loro sensibilità, in grado di stimolare curiosità e attenzione e generare un sentimento di amore verso il Paese, i suoi monumenti, la storia e la tradizione.

Nel corso dell’Udienza il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini ha sottolineato il grande valore di questo prodotto editoriale, un’opera che arricchisce il patrimonio culturale sammarinese, omaggio e tributo al valore identitario di Libertà e a quel senso di appartenenza e amore che è doveroso saper trasmettere ai cittadini e in particolare alle nuove generazioni. Ad accompagnare il testo le illustrazioni realizzate da Francesca Santi, talentuosa artista ed ex studentessa dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che ha tradotto in immagini la poesia e la magia del racconto, con la sua sensibilità artistica ha saputo offrire nuove immagini, un valore aggiunto per questo luminoso progetto.

Comunicato stampa

