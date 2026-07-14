Summer Vibes: dopo il successo di Sarah Toscano, al San Marino Outlet arrivano Le Vibrazioni

Dopo il grande successo della serata d’apertura che ha richiamato gente da ogni parte d’Italia per il concerto di Sarah Toscano, protagonista di uno show che ha coinvolto ed emozionato il pubblico, Summer Vibes torna ad animare l’Arena spettacoli del San Marino Outlet con un nuovo imperdibile appuntamento. Venerdì 17 luglio salirà sul palco una delle band più amate della scena musicale italiana: Le Vibrazioni. Con oltre vent'anni di carriera, Le Vibrazioni hanno conquistato il pubblico grazie a un repertorio che ha segnato intere generazioni. Dal successo dell'album d'esordio, certificato disco di platino, fino ai grandi classici come Dedicato a te, Vieni da me, In una notte d'estate e Ovunque andrò, la band guidata da Francesco Sarcina continua a essere grande protagonista del rock-pop italiano. L’appuntamento di Summer Vibes sarà l'occasione per rivivere i brani che hanno accompagnato il pubblico dagli anni Duemila a oggi, in uno spettacolo che alternerà i grandi successi del repertorio ai pezzi più recenti, regalando una serata di musica ed energia. Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito web di San Marino Outlet.



LE PROSSIME DATE

Il 24 luglio il palco di Summer Vibes accoglierà Fred De Palma, tra gli artisti più rappresentativi della scena urban-pop italiana. Il 31 luglio sarà la volta di Cristiano Malgioglio, affiancato da Angie, finalista dell'ultima edizione di Amici. Il mese di agosto si aprirà con il ritorno di Benji & Fede, venerdì 7 agosto, mentre il gran finale, il 14 agosto, vedrà protagonisti DJ Molella e Rosa Chemical.

ORARIO PROLUNGATO E PROMOZIONE EXTRA

In occasione delle serate di Summer Vibes, il centro prolungherà l'orario di apertura fino alla mezzanotte e, dalle ore 18.00 alla chiusura, sarà attiva una promozione speciale del 20% di sconto sul prezzo in saldo nei punti vendita aderenti.











