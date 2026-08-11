Summer Vibes, gran finale con Molella e Rosa Chemical

Summer Vibes si prepara al gran finale. La rassegna musicale estiva del San Marino Outlet che per oltre un mese ha portato nell'Arena Spettacoli grandi protagonisti della musica italiana (da Sarah Toscano a Benji e Fede, passando per Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie) e migliaia di persone ad assistere, si appresta a chiudere in grande stile con una serata pensata per far ballare e divertire il pubblico. A chiudere l'edizione 2026 di Summer Vibes saranno, infatti, DJ Molella e Rosa Chemical, due artisti dalle identità forti e dal linguaggio musicale completamente diverso, pronti a trasformare l'Arena Spettacoli in una grande festa. Da una parte Molella, protagonista indiscusso della dance italiana e autore di alcune delle hit che hanno fatto ballare intere generazioni; dall'altra Rosa Chemical, artista tra i più originali e imprevedibili della scena contemporanea, capace di unire musica, provocazione e spettacolo. Il 14 agosto sarà quindi l'ultima occasione per vivere l'atmosfera di Summer Vibes: un grande appuntamento estivo da condividere con gli amici, tra musica dal vivo, spettacolo, shoopping e la proposta food and beverage del San Marino Outlet.

INAUGURA IL NUOVO PUNTO VENDITA ORIGINAL MARINES

La serata del 14 agosto sarà anche l’occasione per scoprire il nuovo store di Original Marines, che proprio da venerdì aprirà le porte del suo punto vendita all’interno del San Marino Outlet. Un nuovo ingresso che arricchisce ulteriormente l’offerta del centro, con le collezioni del brand italiano dedicate a bambini e ragazzi.

INGRESSO GRATUITO E SHOPPING FINO A MEZZANOTTE

Come tutti gli appuntamenti della rassegna, anche il concerto del 14 agosto sarà a ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito web di San Marino Outlet. Non solo musica: in occasione di Summer Vibes, il San Marino Outlet resterà aperto fino a mezzanotte, permettendo ai visitatori di abbinare il concerto a una serata di shopping e relax. Inoltre, dalle ore 18.00 fino alla chiusura, nei punti vendita aderenti sarà possibile usufruire di una speciale promozione con un ulteriore 20% di sconto sul prezzo già in saldo.

C.s. - San Marino Outlet







