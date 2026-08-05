Summer vibes: sul palco del San Marino Outlet arrivano Benji e Fede

Prosegue Summer Vibes, la rassegna musicale estiva del San Marino Outlet, che ogni venerdì sera anima il centro con grandi protagonisti della musica italiana e spettacoli dal vivo. Dopo il successo delle serate precedenti con Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma e dell'ultimo appuntamento con Cristiano Malgioglio e Angie, il cartellone si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate. Venerdì 7 agosto l'Arena Spettacoli ospiterà infatti Benji & Fede, il duo pop che ha conquistato milioni di fan con hit diventate colonne sonore di un'intera generazione. Dopo il ritorno sulle scene e la reunion che ha entusiasmato il pubblico, Benjamin Mascolo e Federico Rossi tornano a esibirsi insieme portando sul palco tutta l'energia, l'intesa e il repertorio che li hanno resi tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano. Nel corso della serata, Benji & Fede proporranno i loro più grandi successi, da Dove e Quando a Moscow Mule, passando per i brani che hanno segnato la loro carriera e le produzioni più recenti. Tutti i concerti della rassegna Summer Vibes sono a ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito web di San Marino Outlet.

GRAN FINALE IL 14 AGOSTO

La rassegna si concluderà venerdì 14 agosto con un ultimo grande appuntamento all'insegna dell'energia e del divertimento. Sul palco dell'Arena Spettacoli saliranno DJ Molella e Rosa Chemical, protagonisti di una serata che chiuderà l'edizione 2026 di Summer Vibes con la musica che ha segnato intere generazioni, spettacolo e intrattenimento.

SHOPPING FINO A MEZZANOTTE E PROMOZIONE SPECIALE

In occasione delle serate di Summer Vibes, il San Marino Outlet prolungherà l'orario di apertura fino alla mezzanotte, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere una serata che unisce musica, shopping e relax. Inoltre, dalle ore 18.00 fino alla chiusura, sarà attiva una promozione speciale che prevede un ulteriore 20% di sconto sul prezzo già in saldo nei punti vendita aderenti.

c.s. San Marino Outlet







