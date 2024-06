Summit in Prefettura per il passaggio della prima tappa del Tour de France

In vista dell’imminente passaggio sul territorio provinciale della prima tappa (Firenze- Rimini) della 111^ edizione del Tour de France prevista per il prossimo 29 giugno, questa mattina il Prefetto Rosa Maria Padovano ha nuovamente riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una disamina conclusiva dei principali profili organizzativi inerenti l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, anche sulla base del lavoro portato avanti dai tavoli tecnici appositamente convocati. All’incontro hanno preso parte il Vice Questore Vicario, il Comandante provinciale dei Carabinieri, un rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, un rappresentante della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché i referenti delle specialità delle Forze dell’Ordine (Roan, Polizia Stradale e Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea), dell’Esercito Italiano (7° Aves “Vega”), delle Polizie Locali, il Sindaco di San Leo, il Sindaco di Talamello, i rappresentanti della Provincia di Rimini, gli Assessori dei Comuni di Rimini, Coriano, Novafeltria, i rappresentanti dell'ANAS, del Servizio 118, di Autostrade per l’Italia, del Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino, nonché, in collegamento da remoto, il rappresentante di RCS, referente per l’Italia della società francese organizzatrice dell'evento. Nel corso della riunione, sono state affrontate le principali questioni inerenti alla tutela della sicurezza della manifestazione sportiva, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la viabilità ed il traffico veicolare. In particolare, per l’ordinato transito della Grand Boucle è stata prevista l’asfaltatura dei tratti di tracciato bisognosi di manutenzione, nonché la posa di protezioni e segnaletica di indicazione dei punti maggiormente critici del percorso, oltre all’organizzazione di servizi di presidio, anche tramite il coinvolgimento di personale volontario. Ulteriori dettagli anche riguardanti la disciplina del traffico veicolare sulla Strada Statale 72, Consolare Rimini-San Marino e al Casello Autostradale di Rimini Sud saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nei tavoli tecnici. La gara sarà, inoltre, monitorata in tempo reale attraverso un’apposita cabina di regia, composta dai vari soggetti coinvolti nell’organizzazione.

cs Prefettura Rimini

