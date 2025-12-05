SUMS: 200° anniversario dalla morte di Antonio Onofri

Nel 200° Anniversario della morte di Antonio Onofri la Società Unione Mutuo Soccorso, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura organizza un seminario dal titolo: “Antonio Onofri: Padre della Patria”. L’evento si terrà mercoledì 10 dicembre p.v. alle ore 18,00, presso la Sala Montelupo di Domagnano. Interverranno il Segretario di Stato per l’istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il Presidente SUMS Marino Rossi, Claudia Malpeli, della Biblioteca di Stato, sul tema: “Il Fondo Onofri e la Biblioteca di Stato” e Fernando Bindi, già professore di storia e filosofia presso il Liceo Classico di San Marino, sul tema: “Tra rivoluzione e restaurazione: la figura e l’opera diplomatica di Antonio Onofri a difesa della sovranità della Repubblica 1797 – 1825”. Moderatore sarà Antonio Morri. Antonio Onofri ha rappresentato per la Repubblica di San Marino una figura centrale degli anni a cavallo tra il settecento e l’ottocento sammarinese, nel 1789 divenne Segretario Generale, all’epoca la massima carica politica. Personaggio dominante della scena politica sammarinese negli anni che videro lo scoppio e il diffondersi della Rivoluzione francese prima e la caduta di Napoleone Bonaparte poi, con la conseguente restaurazione. Fu determinante nella trattativa con il Monge, Ambasciatore francese inviato a San Marino dallo stesso Napoleone. Il 26 maggio 1805 era presente nel Duomo di Milano, per la cerimonia d’incoronazione di Napoleone Bonaparte a Re d’Italia, con la “Corona Ferrea”. Diplomatico fine e lungimirante, le sue iniziative furono tutte impostate e protese al bene supremo dell’indipendenza e della libertà della Repubblica anche nei rapporti con lo Stato della Chiesa, quando la Santa Sede era sotto il Pontificato dapprima di Papa Pio VII, poi di Papa Leone XII, in anni accesi e veramente tumultuosi. La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.



