Sums: Assemblea Generale dei Soci 2022.

Sabato 25 giugno 2022 si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci SUMS presso il Centro Congressi Kursaal.

Un’assemblea importante per i soci che hanno approvato all’unanimità il bilancio 2021 che ha registrato un sostanziale pareggio, nonostante le crescenti uscite per la solidarietà sociale e per le altre attività istituzionali, tra cui il sostegno della cultura, dell’arte, dell’associazionismo e del terzo settore e l’attività editoriale.

Sono state rinnovate alcune cariche sociali: confermato per il terzo e ultimo mandato triennale il Presidente Marino Albani che ha ricevuto il 92% dei voti di preferenza; rinnovato anche il consigliere Pier Luigi Valli per il secondo mandato, mentre ritorna in Direttivo Marino Donato Rossi; infine, confermato per il terzo mandato come Sindaco Revisore Luciano Ciavatta. Nel corso dell’assemblea inoltre si è deciso di procedere ad una revisione migliorativa dell’assicurazione assistenziale e sanitaria dei soci, alla luce dell’esperienza fatta nel 2021.

Il Consiglio direttivo ha infine posto all’attenzione dell’assemblea due ipotesi di lavoro storiche da affrontare nella prossima assemblea che si terrà nell’anno in corso: la prima riguarda l’ingresso delle donne nella SUMS, che finora per tradizione e consuetudine consolidate dal 1876 ha ammesso l’iscrizione dei solo uomini cittadini sammarinesi o residenti a San Marino; l’altra concerne l’eventuale fusione con la Società femminile di Mutuo Soccorso (la cd. “SUMS femminile”) fondata dalla SUMS nel 1899 dopo 120 anni di reciproca autonomia legale, patrimoniale ed organizzativa, ma anche di collaborazione e condivisione degli stessi scopi sociali. Prima dell’assemblea che dovrà prendere queste storiche decisioni, il Consiglio direttivo dovrà procedere ad una consultazione dei 1.000 soci iscritti in merito alla prospettata fusione con la SUMS Femminile. La SUMS ringrazia i soci per la partecipazione e intende congratularsi con i nuovi eletti e con i membri del consiglio direttivo e collegio sindacale cui è stata rinnovata la carica augurando un buon lavoro.



