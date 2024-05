SUMS - Assemblea generale dei soci

Sabato 18 maggio 2024, alle ore 9.30, si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci SUMS presso la Sala Montelupo di Domagnano. Nel corso di una partecipata assemblea i soci presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio dell'esercizio 2023, unitamente ad altre delibere amministrative, e sono stati riconfermati i membri del consiglio direttivo uscenti, Conrad Mularoni e Dennis Bizzocchi. A seguire, il socio e avv. Alvaro Selva ha presentato la sua pubblicazione intitolata “L’Ordinamento Costituzionale della Repubblica di San Marino”, scritta in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione dei Diritti. Al termine dell’assemblea la SUMS ha offerto un aperitivo a tutti i presenti. Il presidente Marino Albani si è dichiarato estremamente soddisfatto dell’andamento dell’assemblea, che ha confermato il clima di grande compattezza e coesione interna, condizioni fondamentali per affrontare altre importanti sfide ed iniziative di interesse generale che attendono la SUMS nell’immediato futuro. La SUMS ringrazia i soci per la loro partecipazione e augura un buon lavoro ai nuovi eletti.

