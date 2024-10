SUMS collabora con Poste all’ultima emissione filatelica “Architettura Sammarinese”

SUMS collabora con Poste all’ultima emissione filatelica “Architettura Sammarinese”.

La Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, insieme all’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, è lieta di annunciare l’emissione della prima serie di 3 francobolli dedicata all’architettura sammarinese, che utilizza l’archivio fotografico di proprietà di SUMS ed Ordine, realizzato dal fotografo sammarinese Simone Maria Fiorani. Questo archivio, com’è noto, è già stato utilizzato per l’organizzazione di mostre fotografiche a Venezia (alla Biennale di Architettura) che a San Marino, dedicate agli edifici realizzati da illustri architetti di fama internazionale - cd. “archistars” - in territorio. Questa prima serie rende omaggio al Santuario della Beata Vergine della Consolazione, capolavoro dell’architetto Giovanni Michelucci, uno dei più importanti maestri dell’architettura italiana del XX secolo. L’opera, progettata nel 1962 e aperta al culto nel 1967, rappresenta un esempio straordinario di architettura collettiva, pensata non solo per assolvere una funzione pratica, ma come luogo di incontro e riflessione per la comunità, in sintonia con la filosofia progettuale di Michelucci. Il santuario, situato a Borgo Maggiore, è una testimonianza del suo approccio rivoluzionario, in cui l’architettura diventa uno spazio per l’uomo, concepito per favorire il raccoglimento e la spiritualità. Gli scatti artistici di Fiorani utilizzati immortalano l’essenza del Santuario e contribuiscono a valorizzare l’opera di Michelucci, il cui contributo ha ispirato generazioni di architetti italiani e sammarinesi. Con questa iniziativa, SUMS ribadisce il suo impegno nella promozione della cultura e delle eccellenze del territorio, valorizzando le opere che hanno segnato la storia dell’architettura e del patrimonio culturale sammarinese.

Ufficio Stampa SUMS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: