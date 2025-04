Sums e Rotary insieme per mille pasti di solidarietà

SUMS e Rotary Club San Marino insieme: inizia in questi giorni la distribuzione dei primi mille buoni pasto che saranno fruibili da parte delle famiglie sammarinesi in difficoltà e saranno fruibili presso le mense pubbliche del Fondo Servizi Sociali in Repubblica. La SUMS avvia questa nuova ed innovativa modalità di solidarietà verso le persone in stato di bisogno, dopo aver sottoscritto di recente un accordo con il F.S.S. e la CAMST, la società che gestisce appunto le mense pubbliche, e si avvarrà per la distribuzione dei buoni pasto anche del suo partner consolidato, ossia la Caritas. In particolare il Rotary Club San Marino ha deciso di finanziare l’iniziativa promossa dal Fondo Solidarietà SUMS per realizzare quella che ritiene un’attività di service di sicura e significativa utilità, per il sostegno della comunità sammarinese, conformemente ai propri scopi sociali. I fondi che sono stati messi a disposizione dal Rotary sono stati raccolti tramite la vendita al pubblico di un volume fotografico a cura del socio Enzo Zafferani, al quale il Club rinnova il proprio ringraziamento. SUMS e Rotary Club San Marino rivolgono perciò insieme un sentito ringraziamento al Fondo Servizi Sociali e a Camst, che hanno collaborato all’iniziativa rendendola concretamente possibile attraverso la messa a disposizione delle proprie strutture, condividendo l’obiettivo del sostegno alle famiglie sammarinesi in difficoltà mediante l’utilizzo di buoni pasto completi presso le mense sammarinesi.

c.s.

Rotary Club San Marino

SUMS - Società Unione Mutuo Soccorso

