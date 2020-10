SUMS e Società Corale San Marino a sostegno della Fondazione Centro Anch’io

Martedì 13 ottobre SUMS e Società Corale San Marino, rappresentate dai rispettivi presidenti Marino Albani e Giovanna Crescentini, hanno consegnato un contributo di beneficenza alla presidentessa della Fondazione Centro Anch’io Milva Ceccoli. La donazione della Società Unione Mutuo Soccorso unitamente alla somma ricavata in occasione del Concerto di Natale 2019 della Corale (sponsorizzato da SUMS, Cassa di Risparmio, Ente Cassa di Faetano, Giochi del Titano e Gruppo SIT) sosterrà la Fondazione che ha come obiettivo la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità intellettive. SUMS e Società Corale San Marino sono onorate di poter sostenere la Fondazione Centro Anch’io che si prefigge lo scopo di garantire una vita serena, autonoma e dignitosa a persone bisognose di assistenza in strutture adeguate con il supporto di personale qualificato.

c.s. Sums

