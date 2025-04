SUMS e Società Corale San Marino consegnano un contributo di beneficenza alla Associazione Sammarinese Donne Operate Al Seno (A.S.D.O.S.)

Giovedì 24 aprile u.s., presso la sede di SUMS in via G. Giacomini, la Società Corale San Marino e SUMS, rappresentate dai rispettivi presidenti Antonella Bonelli e Marino Albani, hanno consegnato un contributo di beneficenza alla Presidente dell’A.S.D.O.S. - Associazione Sammarinese Donne Operate Al Seno - Sig.ra Mara Valentini.

La donazione della Società Unione Mutuo Soccorso unitamente a parte del ricavato del Concerto di Natale 2024 della Corale, di cui SUMS è fra i main sponsors, contribuirà al supporto economico dell’Associazione che, fornendo aiuto pratico e morale, ha lo scopo di ascoltare e sostenere tutte le donne che si trovano ad affrontare direttamente le problematiche derivanti dalla patologia neoplastica mammaria, attraverso l'esperienza personale di chi ha già affrontato il difficile cammino della malattia. La Società Corale San Marino e SUMS sono altamente onorate di poter aiutare con questo contributo l’A.S.D.O.S. nella realizzazione delle sue preziose iniziative di sostegno psicologico.



Comunicato stampa

Corale San Marino