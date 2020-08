Sums Femminile: "Creare lavoro per i giovani e le donne Aiutare le giovani famiglie sammarinesi"

Con il mandato dell’Assemblea dei soci del 26 giugno 2020, la delegazione del Direttivo SUMS femminile, ha messo in evidenza al tavolo del confronto con il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini la fragilità di tre gruppi sociali, i giovani, le donne e le giovani famiglie, in relazione agli aspetti del lavoro, le nuove competenze professionali e la questione della bassa natalità a San Marino. Con puro valore di servizio civile, la SUMS femminile ha consegnato un proprio documento ed ha esposto i diversi punti di criticità, che richiedono da parte dell’Esecutivo impegni progettuali e decisioni legislative a favore dei 3 gruppi sociali, i giovani, le donne e le giovani famiglie. Il Segretario Teodoro Lonfernini si è assunto il compito di verificare, in seno all’Esecutivo, l’attribuzione di impegni, in base alle rispettive deleghe, per dare risposte concrete alla sequenza di attese, che i giovani, le donne e le giovani famiglie sammarinesi, si aspettano. Le attese riguardano, non solo la piena consapevolezza da parte dei pubblici poteri dei problemi che i giovani, le donne e le giovani famiglie sammarinesi debbono affrontare, ma anche le volontà e le possibilità di avere le risposte adeguate e possibilmente tempestive ai loro bisogni di benessere economico, sociale e civile. La SUMS femminile esprime apprezzamento per questo primo confronto con il Segretario al Lavoro ed auspica che ci siamo progressive fasi di risposte, di confronto sui contenuti e di monitoraggio sui risultati prodotti.

c.s. Società di Mutuo Soccorso femminile