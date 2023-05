Sums Femminile: nuovi appuntamenti

Sums Femminile: nuovi appuntamenti.

Desideriamo informare i nostri socie e la comunità dei prossimi impegni della Società femminile di Mutuo Soccorso. Martedì 30 maggio alle ore 17, presso la nuova sede la dott.ssa Francesca Masi, sindaco della stessa associazione, terrà la conferenza sul tema: Prevenzione degli infortuni domestici. Martedì 13 giugno alle ore 17, il dr. Daniel Cesaretti, nostro socio, e altri autori, presenteranno il libro “ Valconca, storia, arte e cultura. All’evento culturale si associa la personale della pittrice sammarinese, Patrizia Taddei, che nell’ampio corridoio esporrà i suoi quadri e le ceramiche. L’artista è molto apprezzata in Repubblica e in ambito internazionale. I due eventi si terranno nella sala conferenze della nuova sede della SUMS femminile in via Tonnini n. 4 (Palazzo Porta San Francesco, adiacente al Palazzo SUMS, in Città). La cittadinanza è invitata a partecipare!!!

Società Femminile Mutuo Soccorso

